iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства

Текущие iMac Pro скоро будут заменены обновлёнными моделями — об этом недвусмысленно говорит то, что в текущий момент в интернет-магазине Apple Store остаётся доступна только одна базовая конфигурация стоимостью $4999 с отметкой о наличии: «пока остаются запасы».

iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства

iMac Pro бы представлен в 2017 году (James Bareham / The Verge)

Ресурс 9to5Mac первым сообщил, что все прочие комплектации iMac Pro были удалены с сайта Apple (хотя всё ещё могут быть доступны у сторонних розничных продавцов вроде Amazon). Компания подтвердила журналистам The Verge, что iMac Pro больше не будет доступен, как только запасы базовой модели закончатся.

Уже не раз звучала заслуживающая доверия информация, что Apple представит в этому году iMac Pro с изменённым дизайном. В январе агентство Bloomberg сообщило, что в результате радикального обновления будет удалён «подбородок» под экраном моноблока, а его задняя стенка станет плоской.

Apple официально не объявила, что iMac Pro снят с производства, но на это прямо указывает необычное для компании примечание «пока остаются запасы». Между тем, представленный в августе 27-дюймовый iMac является сбалансированной моделью, которая, по словам Apple, популярна среди профессиональных пользователей iMac.

iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства

Apple выпустила iMac Pro с прицелом на игры, виртуальную реальность, а также профессиональное редактирование и работу с графикой. Впервые он был представлен на WWDC 2017 — компания назвала его «самым мощным Mac в истории», заменив им устаревшую серию Mac Pro. Возможно, профессиональные моноблоки Apple перейдут на собственные процессоры с архитектурой ARM.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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