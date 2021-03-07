AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0

AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0

Несколько недель назад в Сети начали появляться жалобы на проблемы с USB-подключением на системах с процессорами AMD Ryzen. На данный момент общего решения нет, однако производитель привёл официальные рекомендации, которые могут разрешить возникающие неполадки.

По сообщениям пользователей форума Reddit, проблема проявляется, когда низкоскоростные устройства вроде мышей, клавиатур и гарнитур периодически отключаются без каких-либо причин при работе через порт USB 2.0. Ситуация наблюдается на системах с процессорами серий Ryzen 3000 и Ryzen 5000, использующих материнские платы 500-й и 400-й серий (X570, X470, B550 и B450).

Как указал один из пользователей, он обратился техническую поддержку AMD, где ему дали ряд рекомендаций, разработанных с учётом отзывов пользователей, столкнувшихся с проблемой USB-портов. По словам ресурса Tom’s Hardware, данные советы могут помочь не всем, но, судя по всему, AMD уже приближается к корню проблемы. А пока компания предлагает:

  1. Убедиться в использовании новейшей версии BIOS материнской платы и сбросить все настройки на заводские. За инструкцией по установке или обновлению BIOS следует обратиться на сайт производителя материнской платы;
  2. Проверить актуальность сборки Windows 10 и при необходимости провести обновление до последней версии. За инструкцией по обновлению Windows 10 можно обратиться к статье «Обновление Windows 10» на официальном сайте Microsoft;
  3. Убедиться в том, что на системе установлены новейшие драйвера для чипсетов AMD. Последнюю версию чипсета Ryzen под номером 2.13.27.501 можно скачать по этой ссылке.

В случае повторного наблюдения проблем с USB-подключением AMD советует предпринять следующие шаги:

  • Переключить режим шины PCIe 4.0 в настройках BIOS на режим PCIe 3.0;
  • Отключить функцию Global C-State в BIOS.

Дополнительную информацию о настройках BIOS материнской платы компания советует поискать в техническом руководстве материнской платы.

Как можно заметить, большинство советов — базовые. Что интересно, AMD в своих рекомендациях не предлагает удалить порты USB и корневые концентраторы USB в диспетчере устройств с последующей перезагрузкой системы. Таким образом некоторые пользователи смогли решить проблему c USB-подключением. Похоже, что AMD, как минимум, сузила круг поиска источника проблемы, поэтому не считает данный совет эффективным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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