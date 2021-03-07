AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей

Первые признаки того, что AMD может создавать специализированный ускоритель для добычи криптовалюты, появились ещё в октябре 2020 года. В обновлении ядра Linux был добавлен новый ускоритель на базе Navi 10 с идентификатором 731E. Эта карта, как было ясно прописано в описании, не будет поддерживать DCN (Display Core Next) и VCN (Video Core Next), то есть речь идёт о графическом процессоре без возможности вывода изображения.

Эта графическая карта может быть использована либо для ускорения вычислений при работе в кластерах, либо для добычи криптовалют. Согласно новому патчу от 3 марта, AMD создала графический процессор Navi 12, который также лишён VCN, то есть возможности выводить изображение. Последний графический процессор появился сразу после того, как NVIDIA сделала объявление о решениях для майнинга, которые, как ожидается, будут запущены в конце этого месяца.

Интересно, что Navi 12 не доступен ни в одной видеокарте Radeon, продаваемой на свободном рынке. Он был разработан специально для Apple Mac как Radeon Pro 5600M. Это единственный графический процессор Navi 1X с памятью HBM2. Для него нет доступных тестов в майнинге, поэтому трудно предсказать, насколько хорошо он покажет себя в деле добычи криптовалют.

С точки зрения технических характеристик, как Navi 10, так и Navi 12 предлагают 2560 потоковых процессоров (40 вычислительных блоков). Navi 10 доступен с 8 Гбайт памяти GDDR6, в то время как Navi 12 имеет 2 стека памяти HBM2 по 4 Гбайт. Память GDDR6 имеет пропускную способность 448 Гбит/с, в то время как Navi на базе HBM2 может предложить 394 Гбит/с.

Если верить словам довольно авторитетного информатора Komachi, AMD не позднее ноября прошлого года приступила к подготовке вариантов RX 5700 XTB, RX 5700 B и RX 5500 XTB специально для криптостарателей. Это могут быть рабочие названия новых карт, но неясно, захочет ли AMD использовать марку Radeon для подобных ускорителей.



