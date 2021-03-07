AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей

AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей

Первые признаки того, что AMD может создавать специализированный ускоритель для добычи криптовалюты, появились ещё в октябре 2020 года. В обновлении ядра Linux был добавлен новый ускоритель на базе Navi 10 с идентификатором 731E. Эта карта, как было ясно прописано в описании, не будет поддерживать DCN (Display Core Next) и VCN (Video Core Next), то есть речь идёт о графическом процессоре без возможности вывода изображения.

Эта графическая карта может быть использована либо для ускорения вычислений при работе в кластерах, либо для добычи криптовалют. Согласно новому патчу от 3 марта, AMD создала графический процессор Navi 12, который также лишён VCN, то есть возможности выводить изображение. Последний графический процессор появился сразу после того, как NVIDIA сделала объявление о решениях для майнинга, которые, как ожидается, будут запущены в конце этого месяца.

Интересно, что Navi 12 не доступен ни в одной видеокарте Radeon, продаваемой на свободном рынке. Он был разработан специально для Apple Mac как Radeon Pro 5600M. Это единственный графический процессор Navi 1X с памятью HBM2. Для него нет доступных тестов в майнинге, поэтому трудно предсказать, насколько хорошо он покажет себя в деле добычи криптовалют.

AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей

С точки зрения технических характеристик, как Navi 10, так и Navi 12 предлагают 2560 потоковых процессоров (40 вычислительных блоков). Navi 10 доступен с 8 Гбайт памяти GDDR6, в то время как Navi 12 имеет 2 стека памяти HBM2 по 4 Гбайт. Память GDDR6 имеет пропускную способность 448 Гбит/с, в то время как Navi на базе HBM2 может предложить 394 Гбит/с.

Если верить словам довольно авторитетного информатора Komachi, AMD не позднее ноября прошлого года приступила к подготовке вариантов RX 5700 XTB, RX 5700 B и RX 5500 XTB специально для криптостарателей. Это могут быть рабочие названия новых карт, но неясно, захочет ли AMD использовать марку Radeon для подобных ускорителей.

AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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