Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT

Либо это ошибка в описании, либо компания Biostar собирается выпустить особую версию графического ускорителя Radeon RX 6700 XT. Новинка с труднопроизносимым названием VA67T6TEL9 Ver. RX6700XT M и маркировкой Extreme на упаковке обладает референсным дизайном и заводским разгоном.

Частота графического процессора в Boost-режиме на 1,3 % выше номинального значения. Конечно, столь незначительный разгон практически не отразится на производительности в играх, но интересен сам факт того, что карта в эталонном исполнении предлагает частоты выше номинальных.

Графический процессор Navi 22, использующийся в Radeon RX 6700 XT, имеет в своём составе 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров), которые работают на базовой частоте 2321 МГц. В игровом режиме частота GPU может достигать значения 2424 МГц. А в режиме автоматического разгона чип способен поднимать частоту до 2581 МГц. У версии Biostar Radeon RX 6700 XT Extreme эти значения составляют 2330, 2433 и 2615 МГц соответственно. Таким образом для каждого режима повышение частоты составило 9, 9 и 34 МГц соответственно.

Во всём остальном новинка Biostar повторяет эталонный вариант Radeon RX 6700 XT. Она предлагает 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 192-битной шиной. Напомним, что AMD оценила Radeon RX 6700 XT в $479. В продаже видеокарта появится с 18 марта.



