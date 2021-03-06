Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT

Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT

Либо это ошибка в описании, либо компания Biostar собирается выпустить особую версию графического ускорителя Radeon RX 6700 XT. Новинка с труднопроизносимым названием VA67T6TEL9 Ver. RX6700XT M и маркировкой Extreme на упаковке обладает референсным дизайном и заводским разгоном.

Частота графического процессора в Boost-режиме на 1,3 % выше номинального значения. Конечно, столь незначительный разгон практически не отразится на производительности в играх, но интересен сам факт того, что карта в эталонном исполнении предлагает частоты выше номинальных.

Графический процессор Navi 22, использующийся в Radeon RX 6700 XT, имеет в своём составе 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров), которые работают на базовой частоте 2321 МГц. В игровом режиме частота GPU может достигать значения 2424 МГц. А в режиме автоматического разгона чип способен поднимать частоту до 2581 МГц. У версии Biostar Radeon RX 6700 XT Extreme эти значения составляют 2330, 2433 и 2615 МГц соответственно. Таким образом для каждого режима повышение частоты составило 9, 9 и 34 МГц соответственно.

Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT

Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT

Во всём остальном новинка Biostar повторяет эталонный вариант Radeon RX 6700 XT. Она предлагает 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 192-битной шиной. Напомним, что AMD оценила Radeon RX 6700 XT в $479. В продаже видеокарта появится с 18 марта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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