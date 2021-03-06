В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

Ресурсу AnandTech удалось приобрести один из образцов Intel Core i7-11700K, которые уже появились в немецком магазине Mindfactory. Intel ещё даже не успела официально представить новую серию CPU и, несмотря на многочисленные слухи, неохотно делится деталями о новых настольных процессорах. Тем не менее профильному изданию удалось провести всесторонний анализ одного из представителей новой серии процессоров Rocket Lake-S.

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

Источник изображений: AnandTech

Ресурс не предоставил полных деталей о платформе, на базе которой тестировался Core i7-11700K, поскольку данная информация частично находится под соглашением о неразглашении. Главный редактор AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress), автор обзора, говорит, что он сообщил в тексте только те сведения, которые уже были известны благодаря самой Intel, но добавил несколько новых деталей. Ранние слухи говорили о том, что производитель по-прежнему «полирует» прошивку BIOS для новых процессоров, именно поэтому официально публиковать полные обзоры на Rocket Lake можно будет только с 30 марта. Весьма вероятно, что финальная версия микрокода сможет изменить картину, которая наблюдалась в обзоре AnandTech.

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

С полной версией обзора можно ознакомиться на сайте, его опубликовавшем. Здесь же разберём только самую интересную информацию — производительность в играх и уровень энергопотребления Core i7-11700K.

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

Игровые тесты процессоров требуют использования минимального разрешения и минимальных настроек качества изображения. Благодаря этому производительность не будет упираться в видеокарту и можно будет определить самые минимальные различия в быстродействии того или иного чипа. В тестовом стенде AnandTech использовался графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti. Важно также указать, что модели Intel Core i7-11700K и AMD Ryzen 9 5800X тестировались с оперативной памятью DDR4-3200, в то время как модели Core i7-10700K и Core i9-9900KS проверялись с памятью DDR4-2933 и DDR4-2666 соответственно. Это максимальные показатели частоты ОЗУ, которые поддерживаются непосредственно самой архитектурой процессора.

В игровых тестах представитель серии Rocket Lake-S полностью разочаровал, что весьма удивительно, учитывая обещания Intel о 19-процентном приросте показателя IPC (число выполняемых инструкций за такт) относительно Comet Lake. С результатами можно ознакомиться в галерее ниже.

Результаты Intel Core i7-11700K в игровых тестах

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

AnandTech, кажется, нашёл возможное объяснение тому, почему Rocket Lake-S так плохо показал себя в играх. Судя по всему, Intel Core i7-11700K страдает от увеличившейся латентности кеш-памяти L3 — с 43 тактов у Comet Lake-S до 51 такта у Rocket Lake. Источник отмечает, что, вероятно, это повлекло за собой рост задержки передачи данных между ядрами до 28–30 нс по сравнению с 18–24 нс у Comet Lake-S. Intel пока не говорила, почему она решила изменить структуру кеш-памяти третьего уровня, или всё же уже сказала, но AnandTech не может нарушить запрет на неразглашение этой информации.

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

Задержки Intel Core i7-11700K

Другой интересной особенностью является пиковый уровень энергопотребления Core i7-11700K. Номинальный TDP процессора составляет 125 Вт, однако при выполнении задач с использованием инструкций AVX2 показатель энергопотребления чипа возрастал до 225 Вт. В обычных условиях использования температура процессора составляла 60 градусов по Цельсию при уровне энергопотребления 130–155 Вт.

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

Сюрпризом оказался TDP в 292 Вт при выполнении задач, связанных с использованием инструкций AVX-512. Как отмечается в обзоре, процессор в этот момент автоматически поставил частоту по всем ядрам на уровне 4,6 ГГц и разогрелся в пике до 104 градусов по Цельсию.

В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью

В обзоре использовался производительной воздушный кулер Noctua, рассчитанный на подобный уровень TDP.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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