ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6

ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6

Компания ASUS обновила спецификации игрового лэптопа TUF Dash F15, добавив в качестве одного из доступных вариантов графического ускорителя мобильную версию GeForce RTX 3050 Ti. При этом данная видеокарта ещё была представлена компанией NVIDIA.

Ранее на той же странице с описанием лэптопа вместо названия модели видеокарты был указан её идентификационный номер GN20-P0. Похоже, ASUS смогла подтвердить информацию о том, что данный ID принадлежит мобильной версии видеокарты GeForce RTX 3050 Ti.

ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6

ASUS TUF Dash F15 с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti

По данным сайта производителя, мобильная GeForce RTX 3050 Ti будет оснащаться 4 Гбайт видеопамяти GDDR6, что на 2 Гбайт меньше, чем у мобильной GeForce RTX 3060, основанной на чипе Ampere GA106. Можно предположить, что GeForce RTX 3050 Ti будет построена на младшем графическом процессоре Ampere GA107 и получит поддержку 128-битной шины памяти.

К сожалению, на странице товара не указывается дополнительная информация о графическом ускорителе. Тем временем в одном из документов компании Acer также были обнаружены видеокарты с маркировками GN20-P1 и GN20-P0. В спецификациях указывается, что уровень TGP обеих составляет 60 Вт. Данный уровень энергопотребления в свою очередь соответствует минимальному для мобильной GeForce RTX 3060.

ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6

Часть спецификаций ноутбука Acer AN517-41 с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti (GN20-P0)

Напомним, что ноутбук ASUS TUF Dash F15 основан на новых процессорах Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H35), предлагает до 16 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4 и может быть оснащён дисплеем с WQHD-разрешением 2560 ? 1440 пикселей. Вероятно, что в случае с младшей GeForce RTX 3050 Ti будет предлагаться экран попроще.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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