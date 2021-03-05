TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов

TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов

В настоящее время производители полупроводниковой продукции активно работают над выполнением скопившихся заказов, чтобы хоть как-то решить глобальную проблему дефицита микросхем. Несмотря на это, тайваньская TSMC, как сообщает сетевой источник, продала с аукциона свои «избыточные мощности» по производству кремниевых пластин.

Согласно имеющимся данным, покупатель определялся в рамках аукциона. Однако источник не уточняет, о каких производственных мощностях TSMC идёт речь, а также о том, кто выиграл аукцион, но предполагается, что победителем стал представитель автомобильной промышленности. Стоит отметить, что автомобилестроители больше других страдают от нехватки полупроводниковой продукции. Многим из них уже пришлось сократить производство транспортных средств или озвучить такую возможность, сославшись на нехватку автомобильных чипов.

Пандемия коронавируса, сложные производственные процессы, логистические проблемы, торговая война между США и Китаем — всё это привело к беспрецедентной нехватке полупроводниковой продукции по всему миру, и это несмотря на то, что производители кремниевых пластин на 40 % увеличили объём производства в декабре прошлого года.

Плохая новость в том, что вероятнее всего справиться с дефицитом микросхем не удастся в ближайшее время. По мнению многих аналитиков, нынешняя ситуация сохранится до следующего года, когда предложение должно догнать спрос и ситуация стабилизируется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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