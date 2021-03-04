Xiaomi выпустит доступный смарт-телевизор Mi TV на базе Android TV 10

В базе Google Play Console появилась информация о новом смарт-телевизоре Xiaomi Mi TV: панель с кодовым названием Croods пополнит ассортимент относительно недорогих моделей формата Full HD.

Mi.com

Указано, что разрешение составляет 1920 ? 1080 точек. Частота обновления не приводится, но, вероятнее всего, она не превышает 60 Гц.

Известно, что в основу положен процессор MediaTek с обозначением t31. Это изделие содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex A55 с тактовой частотой до 1,2 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G52 с частотой 550 МГц.

Телевизор несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы применяется операционная система Android TV 10 (вероятно, с фирменной надстройкой PatchWall).

Прочее оснащение пока не раскрывается. Но сетевые источники говорят о поддержке Chromecast и Google Assistant. Само собой, в оснащение войдёт адаптер беспроводной связи Wi-Fi.

Появление сведений о новинке в базе Google Play Console означает, что официальная презентация уже не за горами. Панель может войти в семейство Mi TV 4X.



