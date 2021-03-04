Запущена разработка первого хромбука на платформе MediaTek MT8195

Интернет-источники сообщают о том, что в Сети появились упоминания первого портативного компьютера на базе Chrome OS, в основу которого ляжет новейшая аппаратная платформа MediaTek MT8195.

Названный процессор ориентирован на хромбуки премиум-класса. Чип содержит четыре ядра ARM Cortex-A78 и четыре ядра ARM Cortex-A55. Обработкой графики занят ускоритель ARM-Mali G57. Производственные нормы — 6 нанометров.

Сообщается, что системная плата для ноутбуков на базе MediaTek MT8195 фигурирует под кодовым именем Cherry. Пока, к сожалению, не ясно, под каким брендом дебютирует хромбук на её основе, но утверждается, что презентация состоится в текущем году.

Платформа обеспечивает поддержку оперативной памяти LPDDR4X, а также объёмного звучания 7.1 Surround Sound. Кроме того, упомянуты интерфейс USB 3.2 Gen1 и возможность вывода изображения сразу на три дисплея.

Отметим, что продажи хромбуков ставят новые рекорды на фоне пандемии, спровоцировавший бум дистанционного обучения. В прошлом году, по оценкам Canalys, по всему миру было отгружено 30,7 млн ноутбуков под управлением Chrome OS. Рост по отношению к 2019-му составил 109 %.



