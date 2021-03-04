Обновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LED

Обновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LED

Компания Samsung во время вчерашней презентации телевизоров Micro LED и QLED сообщила о подготовке обновлённой версии флагманского монитора Odyssey G9, рассчитанного на требовательных любителей игр.

«В 2020 году игровой монитор Odyssey G9 вызвал большой ажиотаж. Теперь же Samsung предлагает его апгрейд для геймеров — модель Quantum Mini-LED с премиальными игровыми функциями», — заявляет южнокорейский гигант.

Технические характеристики новинки пока полностью не раскрываются. Известно, что вогнутый дисплей имеет радиус кривизны 1000R. Такое исполнение позволяет полностью погрузиться в виртуальное пространство: Samsung утверждает, что сцены на экране как бы окружают пользователя со всех сторон.

Обновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LED

Интернет-источники добавляют, что монитор нового поколения имеет диагональ 49 дюймов и обладает разрешением 5120 ? 1440 пикселей при соотношении сторон 32:9. Время отклика равно 1 мс, частота обновления — 240 Гц.

Главное изменение — упомянутая технология подсветки Mini-LED, предусматривающая использование массива микроскопических светодиодов. Эта система позволяет формировать большое количество отдельно управляемых зон подсветки.

О том, когда и по какой цене монитор поступит в продажу, ничего не сообщается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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