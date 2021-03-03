Многострадальная MIPS спасена от банкротства и строит амбициозные планы на будущее

Около года назад малоизвестный разработчик чипов ИИ — компания Wave Computing — объявил о банкротстве. Судьба Wave Computing мало кого волновала, но ей принадлежал пакет лицензий и патентов на микроархитектуру и ядра MIPS. А MIPS — это высокоэффективные архитектуры для микроконтроллеров широкого спектра сложности вплоть до SoC высокой производительности. Всё это могло утонуть вместе с мамой-банкротом. Но не пронесло.

Вчера MIPS объявила о выходе из состояния защиты по делам о банкротстве, о получении денег на реструктуризацию и о планах продвигать в жизнь новые и ещё более производительные микроархитектуры на основе системы команд RISC-V. А теперь вспомним, что произошло.

В 2013 году компания Imagination Technologies в ходе аукциона приобрела компанию MIPS Technologies. С помощью MIPS компания Imagination собиралась стать «второй» ARM. Точнее, собиралась стать первой, повторив успех ARM по продвижению мобильных SoC, а на то время графика у Technologies была лучше, чем у ARM.

В 2017 году Apple отказалась от графики Imagination и последняя обанкротилась. США не разрешили продавать MIPS в составе Imagination инвесторам Canyon Bridge с деньгами компартии Китая. Поэтому MIPS была продана подотчётному США фонду Tallwood Venture Capital.

Фонд Tallwood Venture Capital был создан легендарным филиппинским разработчиком Диосдадо Банатао (Diosdado Banatao). Своё благосостояние Банатао заработал на производстве первых чипсетов для ПК IBM PC-XT и PC-AT и других решений для первых персональных компьютерах, в частности благодаря его компаниям Chips and Technologies и S3.

В 1884 году MIPS из проекта Джона Л. Хеннесси в Стэнфордском университете стала компанией

Банатао сначала распределил собственность MIPS среди компаний, управляемых его семьёй, а затем продал компании Wave Computing, в которой также был главным акционером. После этого Wave Computing зарегистрировала на Каймановых островах компанию MIPS Technologies International Ltd, как зарубежный филиал для размещения патентного портфеля MIPS и для ведения лицензионного бизнеса (похоже, кому-либо платить налоги они не собирались).

В 2018 году патентный портфель MIPS и лицензионные права MIPS были переданы зарегистрированной в Самоа компании под названием Prestige Century Investments, председатель и основатель которой также был председателем и основателем другой компании, но зарегистрированной в Китае. Именно этой компании — CIP United Co. Ltd. (место регистрации — Шанхай) — были переданы лицензионные права для поддержки всех новых и существующих клиентов в Китае, Гонконге и Макао, а также право на разработку новых технологий и архитектур, основанных на архитектуре MIPS.

Так или иначе, но MIPS попала в Китай . И когда это случилось, Wave Computing объявила себя банкротом и попросила применить к ней защиту от кредиторов согласно параграфу 11 закона Защиты от банкротства. Десятого февраля 2021 года Суд США по делам о банкротстве в Северном округе Калифорнии одобрил план реорганизации компании по параграфу 11. Аукцион по праву финансирования Wave Computing в декабре 2020 года выиграла компания… Tallwood Venture Capital, принадлежащая Диосдадо Банатао (всё пойдёт по второму кругу?). Tallwood Venture Capital выделит Wave Computing $61 млн на реструктуризацию. Интересно, что весной 2019 года Wave Computing получила от инвесторов $89 млн, и год спустя назвалась банкротом.

Компания Tallwood получит контрольный пакет акций реорганизованной компании. Санджай Кохли (Sanjai Kohli) продолжит возглавлять MIPS в качестве генерального директора.

«Теперь, когда мы завершили реструктуризацию по параграфу 11, я с нетерпением жду возможности развития нашего бизнеса и реализации нашей стратегии продвижения вперед, — сказал Кохли. — У нас есть невероятная возможность с нашими ценными архитектурами MIPS для масштабирования этой технологии для широкого круга новых клиентов». Что же, у процессоров «Байкал», как минимум, появилась возможность продолжить развитие.



