Scythe представила универсальные кулер Mugen 5 Black Edition по цене $60

Компания Scythe анонсировала процессорный охладитель Mugen 5 Black Edition: решение, относящееся к башенному типу, подходит для использования с современными процессорами AMD и Intel .

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Это касается радиатора, тепловых трубок, вентилятора и крепёжных компонентов. Общие габариты составляют 136,0 ? 110,5 ? 154,5 мм, вес — 890 г.

Задействован вентилятор Kaze Flex 120 диаметром 120 мм. У него в чёрный цвет окрашены рамка и крыльчатка, насчитывающая 11 лопастей. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 113 кубометров в час при уровне шума не более 29,75 дБА. Статическое давление достигает 1,67 мм водного столба.

В конструкцию включены шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм. В зоне основания располагается прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.

Кулер совместим с процессорами AMD в исполнении AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 и с чипами Intel в исполнении LGA 2066/2011(V3)/1200/115X. Ориентировочная цена — 60 долларов США .



