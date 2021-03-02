NVIDIA не готова гарантировать занятость британскому персоналу Arm после поглощения

Калифорнийский чипмейкер NVIDIA в настоящее время ведёт переговоры с правительством Великобритании по поводу своих обязательств, связанных с поглощением Arm, среди которых значится и сохранение штаб-квартиры последний в Кембридже.

Getty Images

NVIDIA обязалась сохранить разработку микросхем Arm в Великобритании и увеличить свои инвестиции в её расширение в стране. Вместе с тем компания пока ещё не предоставила никаких обязательств по сохранению численности персонала Arm в Великобритании.

В интервью Daily Telegraph генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил, что фирма опасается связывать какими-либо обязательствами по данному поводу. «Тех специалистов, которые мы хотели бы привезти в Великобританию и инвестировать в Великобританию, не так уж и легко найти. Нельзя сказать, что их пруд приди, — сказал он. — Я найму столько Эйнштейнов, сколько будет».

Ещё представитель NVIDIA заявил, что у компании прошли «конструктивные переговоры» с правительством. «Мы разделяем заинтересованность правительства в обеспечении процветания Arm в Великобритании, — сообщил он. — Мы планируем нанять как можно больше исследователей и компьютерных специалистов мирового уровня прямо в Великобритании».

Согласно документации, опубликованной в октябре прошлого года, в Великобритании у Arm имеется 3004 сотрудника. Их число должно увеличиться к сентябрю до 3494. Дело в том, что текущий владелец Softbank взял на себя обязательства, подкреплённые юридически, удвоить численность персонала Arm в течение пяти лет после её поглощения в 2016 году. Теперь он стремится к достижению этой задачи, срок выполнения которой истекает в сентябре этого года.



