Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Подобное происходит нечасто. Крупная розничная сеть предлагает невыпущенные продукты, которые даже не были официально представлены производителем. Карты GeForce RTX 3060 продавались по всему миру за несколько недель до запуска, но этот продукт был хотя бы представлен в январе. А вот процессор Core i7-11700K компания Intel даже не анонсировала.

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Процессор Intel Core i7-11700K в рознице (Форумы PCGamesHardware)

Intel Core i7-11700K — это 14-нм 8-ядерный и 16-поточный настольный процессор нового поколения Rocket Lake-S. По слухам, эта серия процессоров будет анонсирована 16 марта. Однако производитель процессоров всё ещё не подтвердил спецификации или цены. Формально Core i7-11700K даже не существует.

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Процессор Intel Core i7-11700K в рознице (Форумы PCGamesHardware)

При этом Mindfactory, один из крупнейших розничных магазинов Германии, уже продаёт новые процессоры и даже уверяет, что правила Intel не были нарушены. Более того, всего через 2 дня после появления первых сообщений о поступлении в продажу Intel Core 11-го поколения получены отчёты от первых покупателей, которые уже получили процессор из указанного магазина.

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Показатели Intel Core i7-11700K в CPU-Z (форумы ComputerBase)

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Intel Core i7-11700K в Cinebench R23 (форумы ComputerBase)

Благодаря этому появились различные утечки информации о производительности Core i7-11700K на популярных немецких технических форумах вроде HardwareLuxx, PC Games Hardware или ComputerBase. На каждом них есть свои отдельные ветки, посвящённые продаже процессора через Mindfactory.

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Intel Core i7-11700K в 3DMark TimeSpy Extreme (форумы ComputerBase)

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Показатели Intel Core i7-11700K в CPU-Z с лёгким разгоном (форумы HardwareLuxx)

Продажи Core i7-11700K — это ещё одна странность в запуске новых продуктов Intel. Например, представленные заранее материнские платы Z590, должны быть полностью совместимы с процессорами Intel Rocket Lake-S при запуске. Но, согласно результатам различных тестов, оказывается, что даже материнские платы Z590 не могут раскрыть весь потенциал процессора. Говорят, Intel всё ещё работает над финальным обновлением микрокода к запуску, который теперь ожидается 30 марта.

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Intel Core i7-11700K в Cinebench R20 (Форумы HardwareLuxx)

Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры

Тот же результат с разгоном всех ядер до 5 ГГц OC (слева) и в базовом режиме (Форумы HardwareLuxx)

Mindfactory предлагает процессор по гораздо более высокой цене, чем серия Core 10-го поколения, но если кто-то заинтересован в покупке продукта почти за месяц до его предполагаемой продажи, его это может не остановить.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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