Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 получила поддержку технологии Resizable BAR

Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 получила поддержку технологии Resizable BAR

Один из пользователей форума Reddit сообщил, что NVIDIA без лишнего шума добавила поддержку технологии Resizable BAR для профессионального графического ускорителя NVIDIA RTX A6000. В подтверждение своих слов он поделился скриншотом «Панели управления NVIDIA», где отмечено наличие соответствующей поддержки. Вышеуказанная технология позволяет CPU получать доступ ко всему объёму видеопамяти, что позволяет эффективнее её использовать.

Видеокарта NVIDIA RTX A6000 — единственная в серии Ampere, что оснащена полноразмерным чипом GA102, в котором используются 10 752 ядра CUDA. Профессиональный графический ускоритель обладает вдвое большим объёмов видеопамяти, чем у игровой флагманской модели GeForce RTX 3090, но в отличие от последней использует память GDDR6. Объясняется это тем, что чипы памяти GDDR6X пока не выпускаются в больших объёмах. NVIDIA RTX A6000 — карта не из дешёвых. Её стоимость составляет около $4650, что гораздо выше цены на GeForce RTX 3090, даже с учётом подорожания видеокарт на фоне крипотовалютного бума, дефицита компонентов и повышенных таможенных тарифов.

Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A6000 получила поддержку технологии Resizable BAR

Перовой игровой видеокартой NVIDIA, получившей поддержку Resizable BAR, стала модель GeForce RTX 3060. Помимо этого технология поддерживается мобильными версиями графических ускорителей Ampere. Resizable BAR является частью спецификации интерфейса PCI Express, но до настоящего момента не использовалась в игровых видеокартах NVIDIA, поскольку требует наличия совместимого оборудования, ПО и модификаций vBIOS. Компания AMD также использует данную технологию в своих видеокартах серии Radeon RX 6000, однако называется она Smart Access Memory.

В будущем NVIDIA планирует добавить поддержку Resizable BAR и для других моделей Ampere, выпустив для этого специальные версии vBIOS. Ожидается, что партнёры компании последуют примеру и представят свои прошивки для нереференсных вариантов графических ускорителей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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