Dell и HP Inc ожидают, что рынок ПК вырастет по итогам текущего года

Прошедший 2020 год для производителей персональных ПК был весьма удачным, и теперь они признаются, что до сих пор не в силах удовлетворить спрос в полном объёме. Некоторые из них считают, что даже после завершения пандемии продажи ПК не сократятся. Dell, например, в прошлом году удалось продать рекордное количество персональных устройств.

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Генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores), на которого ссылается Bloomberg, напомнил о том, что в 2020 году рынок ПК вырос впервые почти за десять лет, а также выразил надежду, что по итогам текущего года рост продолжится. Двигать спрос будут ноутбуки, которые были востребованы в период пандемии, но даже после ослабления ограничений останутся в фокусе потребительских предпочтений.

Структура спроса немного изменится, как поясняют представители HP Inc. Как только сотрудники корпораций вернутся на обычные рабочие места, им потребуются новые служебные компьютеры, поэтому падение спроса в розничном сегменте будет компенсировано ростом в коммерческом. Глава HP Inc. считает, что в 2021 году спрос на ПК окажется на 45 % выше уровня, на котором он находился до пандемии, но производители не в силах его удовлетворить из-за нехватки компонентов. Ранее третьего квартала дефицит комплектующих преодолеть не удастся, как считают в компании.

Dell в минувшем фискальном квартале увеличила выручку на 9 % до $26,1 млрд. Направление клиентских продуктов обеспечило рост выручки на 17 % до $13,8 млрд, компания за весь минувший год отгрузила рекордные 50,3 млн персональных устройств, к которым она относит настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты. По итогам текущего года выручка Dell должна увеличиться ещё на 3?5 %, как считают представители компании. В коммерческом секторе квартальная выручка Dell увеличилась на 16 % до $9,9 млрд, в розничном — на 19 % до $3,8 млрд.

HP Inc. за квартал увеличила совокупную выручку на 7 % до $15,65 млрд, но на направлении персональных систем она выросла сразу на 34 %. Оба производителя продемонстрировали динамику изменения финансовых показателей, опередившую ожидания аналитиков. Объёмы поставок ПК марки Dell по итогам 2020 года оказались выше на 8 %, чем в предыдущем году. В клиентском сегменте, как ожидает руководство Dell, основной спрос сосредоточится в первом полугодии, корпорации подключатся во второй половине года.



