Intel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развития

Intel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развития

В 2011 году Intel предложила решение проблемы огромного числа портов ввода-вывода на ПК. Помимо универсальных USB в компьютерах есть сетевые Ethernet, видеовыходы DisplayPort, HDMI и VGA, и т.д. Помочь с этим должна была технология Thunderbolt, которая позволяет передавать данные, видео и питание через один небольшой универсальный разъём. К 10-летию стандарта компания поделилась некоторой инфографикой.

Thunderbolt позволяет быстро перемещать данные между подключёнными устройствами вроде ПК, док-станций, мониторов, твердотельных накопителей, внешних жёстких дисков и камер через универсальный порт. На момент анонса технология Thunderbolt могла похвастать способностью передавать полнометражный фильм высокой чёткости менее чем за 30 секунд или за 10 минут обеспечивать год непрерывного воспроизведения музыки в формате MP3 (скорость — до 10 Гбит/с на канал).

Intel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развития

У актуального на сегодняшний день Thunderbolt 4 общая пропускная способность увеличилась в четыре раза по сравнению с исходным Thunderbolt — до 40 Гбит/с. Он поддерживает подключение двух дисплеев 4K и одновременно может заряжать ноутбук. Интерфейс стал использовать ещё более компактный разъём типа USB-C, что позволяет сделать его более универсальным и пригодным для более тонких и лёгких ноутбуков. Thunderbolt превратился в отраслевой стандарт, интегрированный в процессоры Intel, а его протокол стал частью стандарта USB 4.

Intel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развития

Сегодня если какая-либо компания использует название или логотип Thunderbolt, значит её продукт прошёл сертификацию, которая включает электрические и функциональные испытания и позволяет убедиться, что устройство работает должным образом. Сегодня уже более 1000 моделей компьютеров и 1000 аксессуаров самых разных категорий прошли сертификацию Thunderbolt.

Intel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развития

«Intel надеется на продолжение сотрудничества с отраслью в области новаций и внедрения Thunderbolt, — сказал глава подразделения клиентских технологий подключения Intel Джейсон Циллер (Jason Ziller). — Мы ожидаем, что Thunderbolt будет обеспечивать работу различных устройств, включая мониторы нового поколения (сейчас мы рассматриваем поддержку разрешений 8K и 16K) и внешних твердотельных накопителей, скорость которых почти удваивается ежегодно».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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