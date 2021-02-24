GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Видеокарта GeForce RTX 3060 демонстрирует аналогичный моделям GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2070 уровень производительности в синтетических тестах 3DMark и Unigine Superposition. Новинка от NVIDIA будет медленней, чем Radeon RX 5700 XT от AMD и, следовательно, не является конкурентом грядущей Radeon RX 6700 XT. К такому выводу пришли обозреватели, получившие в своё распоряжение GeForce RTX 3060 и поделившиеся этой информацией с ресурсом VideoCardz.

С результатами производительности младшей модели Ampere в тестах 3DMark Fire Strike, Time Spy и Port Royal, а также в бенчмарке Unigine Superposition можно ознакомиться ниже.

Результат GeForce RTX 3060 в 3DMark Fire Strike

Результат GeForce RTX 3060 в 3DMark Time Spy

Результат GeForce RTX 3060 в 3DMark Port Royal

Результат GeForce RTX 3060 в Unigine Superposition

Источник также привёл сравнительную таблицу, в которой приводятся результаты производительности других вышеуказанных видеокарт в различных синтетических тестах.

Источник изображения: VideoCardz

Десктопная версия GeForce RTX 3060, оснащённая 12 Гбайт видеопамяти GDDR6, также как и мобильная версия GeForce RTX 3060 основана на графическом чипе Ampere GA106. Разница между вариантами заключается в большем количестве ядер CUDA у мобильной версии (3840 ядер против 3584 у десктопной версии), а также объёме видеопамяти, которой у десктопного варианта больше. По мнению VideoCardz, GeForce RTX 3060 могла бы стать отличным выбором для экономных геймеров за рекомендуемую стоимость в $329, если бы не ситуация с мировым дефицитом видеокарт. На старте продаж данную новинку с таким ценником найти не удастся при всём желании.

GeForce RTX 3060 станет первой видеокартой NVIDIA, в которой компания использовала ограничитель майнинга — технологию, которая вполовину сокращает эффективность добычи криптовалюты Ethereum. По заявлениям производителя, обойти этот ограничитель не получится, но при этом на производительность в других задачах он влиять не будет. В теории это должно снизить интерес майнеров к данной модели видеокарты, однако, как показала практика, другие виды криптовалют новинка добывает при полном хешрейте.

NVIDIA также сообщила, что GeForce RTX 3060 станет первой видеокартой, получившей поддержку технологии Resizable BAR, на данный момент являющейся эксклюзивом для графических ускорителей AMD Radeon RX 6000. В вышеуказанных синтетических тестах 3DMark и Superposition данная технология не использовалась.



