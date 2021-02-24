GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Видеокарта GeForce RTX 3060 демонстрирует аналогичный моделям GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2070 уровень производительности в синтетических тестах 3DMark и Unigine Superposition. Новинка от NVIDIA будет медленней, чем Radeon RX 5700 XT от AMD и, следовательно, не является конкурентом грядущей Radeon RX 6700 XT. К такому выводу пришли обозреватели, получившие в своё распоряжение GeForce RTX 3060 и поделившиеся этой информацией с ресурсом VideoCardz.

С результатами производительности младшей модели Ampere в тестах 3DMark Fire Strike, Time Spy и Port Royal, а также в бенчмарке Unigine Superposition можно ознакомиться ниже.

GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Результат GeForce RTX 3060 в 3DMark Fire Strike

GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Результат GeForce RTX 3060 в 3DMark Time Spy

GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Результат GeForce RTX 3060 в 3DMark Port Royal

GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Результат GeForce RTX 3060 в Unigine Superposition

Источник также привёл сравнительную таблицу, в которой приводятся результаты производительности других вышеуказанных видеокарт в различных синтетических тестах.

GeForce RTX 3060 оказалась примерно равна GeForce RTX 2060 Super в тестах 3DMark и Unigine Superposition

Источник изображения: VideoCardz

Десктопная версия GeForce RTX 3060, оснащённая 12 Гбайт видеопамяти GDDR6, также как и мобильная версия GeForce RTX 3060 основана на графическом чипе Ampere GA106. Разница между вариантами заключается в большем количестве ядер CUDA у мобильной версии (3840 ядер против 3584 у десктопной версии), а также объёме видеопамяти, которой у десктопного варианта больше. По мнению VideoCardz, GeForce RTX 3060 могла бы стать отличным выбором для экономных геймеров за рекомендуемую стоимость в $329, если бы не ситуация с мировым дефицитом видеокарт. На старте продаж данную новинку с таким ценником найти не удастся при всём желании.

GeForce RTX 3060 станет первой видеокартой NVIDIA, в которой компания использовала ограничитель майнинга — технологию, которая вполовину сокращает эффективность добычи криптовалюты Ethereum. По заявлениям производителя, обойти этот ограничитель не получится, но при этом на производительность в других задачах он влиять не будет. В теории это должно снизить интерес майнеров к данной модели видеокарты, однако, как показала практика, другие виды криптовалют новинка добывает при полном хешрейте.

NVIDIA также сообщила, что GeForce RTX 3060 станет первой видеокартой, получившей поддержку технологии Resizable BAR, на данный момент являющейся эксклюзивом для графических ускорителей AMD Radeon RX 6000. В вышеуказанных синтетических тестах 3DMark и Superposition данная технология не использовалась.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Razer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200, которая хорошо снимает при плохом светеRazer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200, которая хорошо снимает при плохом свете
Qualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфонуQualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфону
Корпусной вентилятор Cougar Vortex VX120 получил эффектную адресуемую подсветкуКорпусной вентилятор Cougar Vortex VX120 получил эффектную адресуемую подсветку
Видеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине мартаВидеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине марта
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложенияхОбразец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Блок рекламы


Похожие новости
Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяцЦены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц
Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000
Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»
Редкий зверь: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии только сейчас заняли больше 1 % в статистике SteamРедкий зверь: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии только сейчас заняли больше 1 % в статистике Steam
Colorful наделила видеокарту iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V жидкостным охлаждениемColorful наделила видеокарту iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V жидкостным охлаждением
Четыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантахЧетыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантах
Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питанияGigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания
NZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовкаNZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовка
EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders EditionEK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition
Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060
Последние новости
Подгружаем последние новости