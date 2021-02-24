Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15

Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15

Компания Lenovo анонсировала портативные компьютеры ThinkPad T14, ThinkPad T14s и ThinkPad T15 нового поколения, которые будут предлагаться в модификациях с процессорами AMD и Intel.

Ноутбуки унаследовали дизайн предшественников. Они оснащены дисплеем с диагональю 14 и 15,6 дюйма и соотношением сторон 16:9. В зависимости от модификации используется матрица Full HD (1920 ? 1080 пикселей) или 4К (3840 ? 2160 точек).

Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15

Покупатели смогут выбирать между версиями, оснащёнными процессором Intel Tiger Lake (Core одиннадцатого поколения — вплоть до Core i7) и AMD Ryzen 5000. Для графической подсистемы в качестве опции будет доступен дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX450.

Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15

Объём оперативной памяти достигает 32 Гбайт у модели ThinkPad T14s и 48 Гбайт у двух других ноутбуков. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe вместимостью до 2 Тбайт.

Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15

Присутствует адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6/6E. Плюс к этому можно установить сотовый модем с поддержкой стандарта 4G/LTE или 5G. Имеются интерфейсы Thunderbolt 4 и HDMI 2.0, стандартное аудиогнездо и сетевой Ethernet-порт. Кроме того, упомянут контроллер NFC.

В продажу обновлённые портативные компьютеры начнут поступать в марте. Цена составит от 1149 долларов США за версию ThinkPad T14 на платформе AMD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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