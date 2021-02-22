Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

На YouTube-канале Odd Tech Reviews появился первый более-менее полноценный обзор квалификационного образца процессора Intel Core i7-11700, который лишён разблокированного множителя. Обычно квалификационные образцы чипов похожи по производительности на финальные версии процессоров, поэтому опубликованные результаты тестов заслуживают внимания.

Как указывает ресурс VideoCardz, единственным каналом доступа к подобным квалификационным образцам процессоров являются производители материнских плат, поскольку Intel обычно неохотно делится чипами с небольшими независимыми обозревателями до официально релиза.

Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

Попутно Odd Tech Reviews провёл испытание и более раннего инженерного образца Core i7-11700 и сравнивал результаты производительности двух вариантов, что позволяет сформировать представление о том, насколько Intel продвинулась в оптимизации работы Rocket Lake-S.

Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

Помимо квалификационного образца Core i7-11700 у обозревателя оказалось ещё несколько продуктов от Intel: образец энергоэффективного процессора Core i9-11900T, а также пара инженерных образцов четвёртого поколения серверных процессоров Intel Xeon Scalable серии Sapphire Rapids-SP.

Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

По данным программы CPU-Z, тепловой пакет 8-ядерной и 16-поточной модели Core i7-11700 без суффикса «К» в названии составляет 65 Вт. По данным AIDA64, максимальный предел энергопотребления чипа (PL2) достигает 115 Вт. Базовая частота процессора равна 2,9 МГц. В режиме Turbo она может повышаться на одном ядре до 4,4 ГГц, что на 600 МГц ниже, чем у 125-Вт варианта Core i7-11700K с разблокированным множителем. В составе процессора также имеется графическая подсистема Intel Iris Xe с 32 исполнительными блоками. Графическое ядро «встройки» работает на частоте 1,35 ГГц.

Тестовая платформа для Intel Rocket Lake Core i7-11700 состояла из материнской платы ASUS ROG Maximus XIII на чипсете Z590 с 16 Гбайт памяти DDR4-3200 МГц (CL14) и видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio с заводским разгоном. Практически во всех синтетических тестах процессор оказался ожидаемо хуже своего соперника в лице AMD Ryzen 7 5800X. В этом можно убедиться на приведённых графиках:

Синтетические тесты процессора Intel Core i7-11700

Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

В играх превосходство также осталось за представителем AMD. Модели Core i7-11700 удалось показать более высокую производительность только в Dirt 5 и Shadow of the Tomb Rider. Однако разница между чипами AMD и Intel составила всего несколько кадров в секунду.

Игровые тесты процессора Intel Core i7-11700

Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях

Согласно последним слухам, официальный анонс процессоров серии Rocket Lake-S состоится в районе середины марта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Образец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложенияхОбразец Core i7-11700 проиграл Ryzen 7 5800X в тестировании как в играх, так и в приложениях
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