Видеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине марта

Видеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине марта

По данным французского ресурса Cowcotland графический ускоритель AMD Radeon RX 6700 XT будет представлен в середине марта, в скорее в его второй половине. Слухи об этом ходили и ранее, теперь же озвучена точная дата.

Новинка ожидается 18 марта, то есть спустя чуть больше двух недель с момента релиза графического ускорителя GeForce RTX 3060, для которого Radeon RX 6700 XT станет прямым конкурентом.

Ранние утечки указывали, что графический чип Radeon RX 6700 XT с кодовым именем Navi 22 основан на 7-нм архитектуре RDNA 2, имеет на борту 40 исполнительных блоков с 2560 потоковыми процессорами, а также может получить до 40 ускорителей лучей. Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 с разрядностью шины 192 бит. Данная информация была подтверждена различными производителями видеокарт, зарегистрировавшими свои варианты данного графического ускорителя в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

Несмотря на многочисленные утечки и слухи, уровень производительности Radeon RX 6700 XT по-прежнему остаётся полной загадкой. По данным Cowcotland, ссылающегося на свои источники, на старте продаж доступность новой видеокарты Radeon будет весьма ограниченной. Новинка будет предлагаться как в эталонном дизайне AMD, так и в неэталонных исполнениях от партнёров компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работаетСборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает
Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяцЦены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц
Google начала продавать фитнес-браслеты и умные часы Fitbit в Google StoreGoogle начала продавать фитнес-браслеты и умные часы Fitbit в Google Store
Землетрясение вынудило Renesas остановить работу одной из фабрик в ЯпонииЗемлетрясение вынудило Renesas остановить работу одной из фабрик в Японии
Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайтWestern Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайт
Блок рекламы


Похожие новости
Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяцЦены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц
AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 годаAMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года
Microsoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраляMicrosoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраля
Представлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммовПредставлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммов
Из-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии GamingИз-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии Gaming
XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319
Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the SingularityRadeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity
Radeon RX 6700 XT в теории сможет разгоняться до 2950 МГцRadeon RX 6700 XT в теории сможет разгоняться до 2950 МГц
PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзореPowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре
Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питанияВидеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi показалась на изображениях с тремя разъёмами питания
Последние новости
Подгружаем последние новости