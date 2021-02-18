Видеокарта Radeon RX 6700 XT будет представлена во второй половине марта

По данным французского ресурса Cowcotland графический ускоритель AMD Radeon RX 6700 XT будет представлен в середине марта, в скорее в его второй половине. Слухи об этом ходили и ранее, теперь же озвучена точная дата.

Новинка ожидается 18 марта, то есть спустя чуть больше двух недель с момента релиза графического ускорителя GeForce RTX 3060, для которого Radeon RX 6700 XT станет прямым конкурентом.

Ранние утечки указывали, что графический чип Radeon RX 6700 XT с кодовым именем Navi 22 основан на 7-нм архитектуре RDNA 2, имеет на борту 40 исполнительных блоков с 2560 потоковыми процессорами, а также может получить до 40 ускорителей лучей. Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 с разрядностью шины 192 бит. Данная информация была подтверждена различными производителями видеокарт, зарегистрировавшими свои варианты данного графического ускорителя в базе данных Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

Несмотря на многочисленные утечки и слухи, уровень производительности Radeon RX 6700 XT по-прежнему остаётся полной загадкой. По данным Cowcotland, ссылающегося на свои источники, на старте продаж доступность новой видеокарты Radeon будет весьма ограниченной. Новинка будет предлагаться как в эталонном дизайне AMD, так и в неэталонных исполнениях от партнёров компании.



