Корпусной вентилятор Cougar Vortex VX120 получил эффектную адресуемую подсветку

В ассортименте Cougar появился корпусной вентилятор охлаждения Vortex VX120, спроектированный специально для настольных компьютеров игрового уровня: новинка располагает эффектной адресуемой подсветкой ARGB.

Изделие имеет диаметр 120 мм. В конструкции использованы гидродинамический подшипник и крыльчатка с девятью лопастями. Предусмотрены противовибрационные накладки.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1500 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 83 кубометров в час. Статическое давление достигает 1,04 мм водного столба, а уровень шума не превышает 29,8 дБА.

Подсветка совместима с такими технологиями, как ASUS Aura SYNC, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome: через материнскую плату световые эффекты можно синхронизировать с другими компонентами игровой настольной станции.

Общие габариты составляют 120 ? 120 ? 25 мм, вес — 126 г. Покупателям будут доступны как отдельные экземпляры Vortex VX120, так и комплекты из трёх штук. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.



