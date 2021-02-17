Google начала продавать фитнес-браслеты и умные часы Fitbit в Google Store

Google начала продавать фитнес-браслеты и умные часы Fitbit в Google Store

Хотя компания Google и объявила о завершении процесса поглощения производителя носимых устройств Fitbit, не во всех странах регулирующие органы выразили согласие с этим утверждением. Тем не менее поисковый гигант с этой недели официально начал продажу фитнес-браслетов и умных часов Fitbit в своём магазине Google Store, зафиксировав тем вхождение компании в свой состав.

Этот шаг может указывать на то, что Google довольно серьёзно относится к сделке с Fitbit, хотя нет никаких гарантий, что бренд не будет впоследствии предан забвению. Просто это означает, что Google хочет сделать бренд Fitbit более популярным и узнаваемым и расширить продажу его носимых устройств.

В настоящее время в Google Store можно приобрести пять моделей носимых устройств Fitbit: Fitbit Versa 3, Fitbit Sense, Fitbit Inspire 2 и Fitbit Charge 4. Между продуктами, продаваемыми через Google Store и интернет-магазин Fitbit, нет никаких различий в цене, хотя Google в качестве бонуса предлагает покупателям бесплатную доставку.

Вместе с тем в случае, если вы пожелаете воспользоваться связанными с Fitbit сервисами, а также приобрести аксессуары или старые модели носимых устройств производителя, Google перенаправит вас в официальный магазин Fitbit.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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