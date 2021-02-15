Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайт

Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайт

Компания Western Digital расширила ассортимент твердотельных накопителей новой серией WD Green SN350. Новинки выполнены в форм-факторе M.2 2280 и представлены объёмами от 240 до 960 Гбайт.

Производитель относит NVMe-накопители серии SN350 к решениям начального уровня. Модель используемого в них контроллера и стандарта памяти компания не указывает, однако относительно низкий заявленный показатель надёжности накопителей намекает на использование флеш-памяти QLC NAND.

Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой 0 за терабайт

Для моделей WD Green SN350 объёмом 960, 480 и 240 Гбайт заявлены уровни надёжности 80, 60 и 40 Тбайт записи соответственно. Для сравнения, модели из сравнительно недорогой серии WD Blue SN550 объёмом 250 и 500 Гбайт построены с использованием памяти TLC NAND, благодаря чему их ресурс оценивается в 150 и 300 Тбайт записи соответственно.

Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой 0 за терабайт

Производительность накопителей серии WD Green SN350 варьируется в зависимости от каждой конкретной модели — старшая модель предлагает наиболее высокие показатели скорости чтения и записи до 2400 и 1900 Мбайт/с соответственно. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 340 тыс. при произвольном чтении и 380 тыс. при произвольной записи. В целом по скоростным характеристикам новинки очень похожи на модели накопителей WD Blue SN550, однако для младшей серии производитель предлагает только три года гарантии вместо пяти.

Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой 0 за терабайт

Модели WD Green SN350 объёмом 240 и 480 Гбайт компания оценила в $44 и $55. Для старшей модели объёмом 960 Гбайт цена установлена в $100. Таким образом новинки в среднем на 10–30 долларов дешевле моделей WD Blue SN550 аналогичного объёма.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000
Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBookПоставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBook
Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяцЦены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц
Acer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зренияAcer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зрения
Главы Intel, AMD и Qualcomm попросили президента США поддержать отечественное производство чиповГлавы Intel, AMD и Qualcomm попросили президента США поддержать отечественное производство чипов
Блок рекламы


Похожие новости
Acer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зренияAcer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зрения
Corsair представила компактную систему жидкостного охлаждения iCUE H60i RGB Pro XT стоимостью $100Corsair представила компактную систему жидкостного охлаждения iCUE H60i RGB Pro XT стоимостью $100
Western Digital представила портативные SSD вместимостью 4 ТбайтWestern Digital представила портативные SSD вместимостью 4 Тбайт
Новый производитель объективов: NiSi выпустила широкоугольный Sunstar 15 мм для байонетов RF, Z, X и EНовый производитель объективов: NiSi выпустила широкоугольный Sunstar 15 мм для байонетов RF, Z, X и E
NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500
EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3
Arctic выпустила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II с гигантским радиатором по цене 120 евроArctic выпустила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II с гигантским радиатором по цене 120 евро
LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry ViolaCorsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola
Patriot Memory выпустила наборы DDR4-памяти Viper 4 Blackout с частотой до 4400 МГцPatriot Memory выпустила наборы DDR4-памяти Viper 4 Blackout с частотой до 4400 МГц
Последние новости
Подгружаем последние новости