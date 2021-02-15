Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайт

Компания Western Digital расширила ассортимент твердотельных накопителей новой серией WD Green SN350. Новинки выполнены в форм-факторе M.2 2280 и представлены объёмами от 240 до 960 Гбайт.

Производитель относит NVMe-накопители серии SN350 к решениям начального уровня. Модель используемого в них контроллера и стандарта памяти компания не указывает, однако относительно низкий заявленный показатель надёжности накопителей намекает на использование флеш-памяти QLC NAND.

Для моделей WD Green SN350 объёмом 960, 480 и 240 Гбайт заявлены уровни надёжности 80, 60 и 40 Тбайт записи соответственно. Для сравнения, модели из сравнительно недорогой серии WD Blue SN550 объёмом 250 и 500 Гбайт построены с использованием памяти TLC NAND, благодаря чему их ресурс оценивается в 150 и 300 Тбайт записи соответственно.

Производительность накопителей серии WD Green SN350 варьируется в зависимости от каждой конкретной модели — старшая модель предлагает наиболее высокие показатели скорости чтения и записи до 2400 и 1900 Мбайт/с соответственно. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 340 тыс. при произвольном чтении и 380 тыс. при произвольной записи. В целом по скоростным характеристикам новинки очень похожи на модели накопителей WD Blue SN550, однако для младшей серии производитель предлагает только три года гарантии вместо пяти.

Модели WD Green SN350 объёмом 240 и 480 Гбайт компания оценила в $44 и $55. Для старшей модели объёмом 960 Гбайт цена установлена в $100. Таким образом новинки в среднем на 10–30 долларов дешевле моделей WD Blue SN550 аналогичного объёма.



