Землетрясение вынудило Renesas остановить работу одной из фабрик в Японии

Компания Renesas Electronics зависит от TSMC в части производства самой передовой автомобильной электроники, но зрелые техпроцессы активно применяет на собственных предприятиях. Одно из них было вынуждено приостановить свою работу после землетрясения магнитудой 7,3 балла в эти выходные. Об ущербе пока ничего не сообщается, как и о сроках возобновления работы.

Источник изображения: Renesas Electronics

Агентство Bloomberg сообщило, что Renesas Electronics приостановила деятельность фабрики в префектуре Ибараки после зарегистрированного там вечером в субботу землетрясения магнитудой 7,3 балла. Производитель сообщил, что электроснабжение предприятия не было нарушено, у зданий тоже нет признаков повреждений, но специалисты компании должны провести обследование производственного оборудования в качестве меры предосторожности. Выпуск автокомпонентов на предприятии в Ибараки приостановлен с воскресенья, когда он будет возобновлён, не уточняется.

В 2011 году это предприятие уже закрывалось на три месяца после землетрясения, но тогда было разрушено производственное здание. На этот раз оно не пострадало, однако о состоянии производственного оборудования пока судить рано. Повлияет ли данный инцидент на способность Renesas исправно поставлять автомобильные полупроводниковые компоненты, пока сказать нельзя. В 2016 году предприятие в Кумамото вернулось к работе через несколько дней после землетрясения, быстро наверстав вынужденный простой.



