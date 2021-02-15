Из-за опасности возгорания NZXT официально отозвала корпуса H1 в США и Канаде

Из-за опасности возгорания NZXT официально отозвала корпуса H1 в США и Канаде

Мы уже писали в ноябре, что NZXT признала проблему со своим необычным компактным компьютерным корпусом H1, приостановив продажи. Позже она назвала корпус небезопасным и предложила временное решение. Теперь компания всё же официально отозвала корпус.

Об этом сообщила Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC). Отзыв производится по причине конструктивного недостатка: используемая в составе H1 плата PCIe-райзера может вызвать короткое замыкание, которое способно привести к возгоранию внутри корпуса. Согласно заявлению, NZXT получила 11 сообщений о перегреве или возгорании печатных плат райзера по всему миру — шесть случаев произошли в США.

Из-за опасности возгорания NZXT официально отозвала корпуса H1 в США и Канаде

Первый подтверждённый случай произошёл ещё в феврале 2020 года. CPSC сообщила, что с момента запуска было продано около 32 000 таких корпусов в США и 1024 в Канаде. Потребителям посоветовали немедленно прекратить использование отозванных компьютерных корпусов и связаться с NZXT за бесплатным ремонтным комплектом, чтобы они могли безопасно эксплуатировать свои системы.

Из-за опасности возгорания NZXT официально отозвала корпуса H1 в США и Канаде

В ноябре 2020 года компания заявила, что в проблеме виноваты металлические винты, используемые для крепления райзера PCIe, поэтому она предложила клиентам замену на специальные пластиковые. Эксперименты показали, что пластиковые винты менее агрессивно воздействуют на резьбу в текстолите платы. Однако проблему это лишь откладывает: со временем резьба в текстолите разойдётся, что приведёт к замыканию и даже пожару, как показал опыт многих видеоблогеров. Вот один из них:

Исполнительный директор NZXT Джонни Хоу (Johnny Hou) сказал, что компания уберёт H1 с витрин, отправит переработанные версии райзеров PCIe для уже выпущенных корпусов и перейдёт на более надёжные и тщательные процессы проектирования. На момент написания новости обе версии H1 недоступны на веб-сайте NZXT.

Это немного обидно, ведь корпус пользовался популярностью среди энтузиастов, желавших собрать полноценный и одновременно компактный ПК. Будем надеяться, компания решит проблемы и возобновит продажи уже исправленной модели.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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