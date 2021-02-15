Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает

Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает

Последние несколько месяцев разочаровали многих желающих обновить ПК: это и дефицит новых комплектующих, и активность перекупщиков, и дополнительные налоги, и спрос со стороны криптостарателей. Есть ли ещё поводы для беспокойства? PowerGPU, американский сборщик кастомизированных ПК, утверждает, что уровень брака настольных процессоров AMD Ryzen 5000 необычайно высок.

Речь идёт о процессорах на базе архитектуры AMD Zen 3 и проблеме неработающих уже из коробки процессоров (по терминологии компании — «мёртвых по прибытию», Dead on arrival, DOA). По статистике PowerGPU на 50 полученных ими процессоров AMD Ryzen 9 5950X было 8 нерабочих экземпляров, на полсотни Ryzen 9 5900X — 4, на сотню Ryzen 7 5800X — 4 и на сто двадцать Ryzen 5 5600X — 3 бракованных процессора. Компания также утверждает, что за всё время своей деятельности у неё был лишь один такой случай с процессором Intel — речь шла о Core i7-9700K.

The failure on the new AMD CPUs are still too high.
AMD Ryzen 5950x x50 units 8 doa
AMD Ryzen 5900x x50 units 4 doa
AMD Ryzen 5800x x100 units 4 doa
AMD Ryzen 5600x x120 units 3 doa
We had only 1 dead Intel CPU it was a 9700k in our time of business
Doa: Dead on arrival

— PowerGPU® (@PowerGPU) February 13, 2021

Другими словами, речь идёт о 19 неработоспособных Ryzen 5000 из 320 процессоров — почти 6 % брака, причём у более сложных моделей этот процент гораздо выше. На вопрос, сколько систем на процессорах Intel и AMD компания собирает сейчас, PowerGPU ответила: «До выхода серии Ryzen 5000 мы собирали 80 % систем с процессорами Intel и 20 % — с процессорами AMD, и при этом за последние два года мы столкнулись лишь с одним мёртвым процессором Intel».

По словам PowerGPU, проблема высокого уровня брака наблюдается не только с новейшими чипами AMD, но и с материнскими платами на базе чипсетов серии AMD 500. По заявлению компании, они столкнулись с высоким процентом отказов плат, основанных как на B550, так и на X570, — каждую неделю их бывает от трёх до пяти. Более того, PowerGPU утверждает, что помимо неработоспособности из коробки, новейшие процессоры AMD иногда могут начать проявлять различные проблемы и странности вскоре после сборки.

Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает

Известный разработчик Юрий Бублий (1usmus), создатель популярной утилиты ClockTuner for Ryzen (CTR), добавил, что числа, опубликованные PowerGPU, не включают вполне рабочие процессоры Ryzen 5000, но с плохими возможностями разгона FCLK или с неверными метками CPPC относительно FIT и температуры.

Ситуация привлекла внимание также известного информатора @harukaze5719, который утверждает, что PowerGPU — не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами у Zen 3 — в последние месяцы нередко появляются сообщения с жалобами на материнские платы с чипсетами B550 и X570. Но в то же время, ссылаясь на корейскую компанию, занимающуюся сборкой ПК по заказу, он заявил, что названный PowerGPU уровень брака попросту «нелепый», а выборка в несколько сотен процессоров слишком мала, чтобы делать выводы.

Посмотрим, как будет развиваться эта история, а также имеет ли она под собой какие-то действительно серьёзные основания.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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