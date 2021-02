Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает

Последние несколько месяцев разочаровали многих желающих обновить ПК: это и дефицит новых комплектующих, и активность перекупщиков, и дополнительные налоги, и спрос со стороны криптостарателей. Есть ли ещё поводы для беспокойства? PowerGPU, американский сборщик кастомизированных ПК, утверждает, что уровень брака настольных процессоров AMD Ryzen 5000 необычайно высок.

Речь идёт о процессорах на базе архитектуры AMD Zen 3 и проблеме неработающих уже из коробки процессоров (по терминологии компании — «мёртвых по прибытию», Dead on arrival, DOA). По статистике PowerGPU на 50 полученных ими процессоров AMD Ryzen 9 5950X было 8 нерабочих экземпляров, на полсотни Ryzen 9 5900X — 4, на сотню Ryzen 7 5800X — 4 и на сто двадцать Ryzen 5 5600X — 3 бракованных процессора. Компания также утверждает, что за всё время своей деятельности у неё был лишь один такой случай с процессором Intel — речь шла о Core i7-9700K.

The failure on the new AMD CPUs are still too high.

AMD Ryzen 5950x x50 units 8 doa

AMD Ryzen 5900x x50 units 4 doa

AMD Ryzen 5800x x100 units 4 doa

AMD Ryzen 5600x x120 units 3 doa

We had only 1 dead Intel CPU it was a 9700k in our time of business

Doa: Dead on arrival

