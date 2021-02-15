Ещё два чипа Intel Rocket Lake-S подтвердили своё превосходство в однопотоке Geekbench над процессорами AMD Ryzen 5000

В базе данных Geekbench появилась информация о ещё двух процессорах будущей серии Rocket Lake-S — Core i9-11900T и Core i7-11700. Первый относится к энергоэффективным чипам T-серии с уровнем энергопотребления 35 Вт. Эти процессоры рассчитаны на использование в составе компактных неигровых ПК. Второй чип отличается отсутствием возможности ручного разгона.

Согласно Geekbench, базовая частота Core i9-11900T составляет 1,5 ГГц. В режиме Turbo она может повышаться до 4,9 ГГц. Это почти на 400 МГц (с учётом Thermal Velocity Boost) ниже, чем у флагманского Core i9-11900K той же серии Rocket Lake-S. Только у последнего значение TDP в три с половиной раза выше, чем у его энергоэффективного варианта. Заявленный номинальный уровень энергопотребления модели Core i7-11700 в свою очередь составляет 65 Вт. Оба отметившихся в тесте процессора имеют по 8 ядер и по 16 виртуальных потоков.

Core i9-11900T

Core i9-11700

Чипы тестировались на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Hero, в основе которой лежит набор системной логики Intel Z590. В однопоточном тесте Geekbench модель Core i9-11900T показала результат в 1717 очков, что выше, чем у всех представленных в том же тесте процессоров серии Ryzen 5000. Однако 16-поточная энергоэффективная модель оказалась не конкурентом для 24- и 32-поточных решений на базе Zen 3 в многопоточных задачах, набрав в них только 8349 очков.

Core i9-11900T

Модель Core i7-11700 в свою очередь в однопоточном тесте оказалась на одном уровне производительности с Core i9-11900T и при этом на 13 % быстрее в многопотоке. Любопытно, что версия Core i7-11700K с возможностью разгона оказалась на те же 13 % быстрее в многопоточном тесте, чем обычный вариант, и при этом на 5 % быстрее в однопотоке.

Core i9-11700

Также примечательно, что все четыре восьмиядерные модели процессоров Rocket Lake-S превзошли по однопоточной производительности чипы AMD на архитекторе Zen 3, однако только K-версии представленных процессоров смогли догнать или превзойти в многопотоке восьмиядерный Ryzen 7 5800X.

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры Intel Rocket Lake-S основаны на 14-нм техпроцессе ядер Cypress Cove. Модели Core i9 и Core i7 смогут предложить максимум до 8 физических и 16 виртуальных ядер, в то время как модели Core i5 получат по 6 ядер, способных обрабатывать 12 виртуальных потоков. Релиз данных процессоров ожидается до конца первого квартала текущего года. Одной из их главных особенностей станет поддержка интерфейса PCIe 4.0.



