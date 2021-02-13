Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Дата-инженер Майкл Дрисколл (Michael Driscoll) подготовил свежую статистику продаж графических ускорителей AMD и NVIDIA серий Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3000 на площадке вторичной торговли eBay. Из-за перекупщиков и майнеров цены на эти видеокарты продолжают расти каждую неделю.

Источник изображения: Tom\'s Hardware

Согласно последним данным, за последний месяц стоимость предложений выросла в среднем от 10 до 35 %. Отчасти рост цен обусловлен новыми ставками таможенных пошлин, которые начали действовать с 1 января в США. При этом наиболее резкий скачок цен заметен у моделей более низкого ценового сегмента.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3060 Ti

Если в первую неделю января средняя стоимость модели GeForce RTX 3060 Ti составляла около $690 (рекомендованная $399), то уже на прошлой неделе видеокарта стоила в среднем $920. Статистика собрана на фактических продажах перекупщиками 3000 графических ускорителей данной модели, а не просто на количестве отображённых на площадке предложений.

Средняя цена на модель GeForce RTX 3080 (рекомендованная $699) выросла с $1290 до $1539 за тот же период, что основывается на статистике из 3400 фактических продаж.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3080

Больше всего на eBay перекупщики продали различных вариантов GeForce RTX 3070 (рекомендованная цена $499). Количество закрытых сделок составило 5400 штук. В то же время средняя цена на эти карты выросла на 17 % — с $804 в январе до $940 в феврале.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3070

Любопытно, что февральская стоимость данной модели всего на 20 долларов выше, чем у менее производительной GeForce RTX 3060 Ti. Это объясняется ростом стоимости криптовалюты Ethereum, которую добывают с помощью GPU. Судя по всему, большинство покупок обеих карт пришлось именно на майнеров, и обе модели способны обеспечивать примерно одинаковый уровень производительности при добыче криптовалюты — 60 Мхеш/с.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3090

С января по февраль перекупщики продали 2291 видеокарту GeForce RTX 3090 (рекомендованная стоимость $1499). Цена на них в среднем выросла на 14 % — с $2087 до $2379.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных Radeon RX 6900 XT

Что касается флагманской модели Radeon RX 6900 XT от AMD, её средняя стоимость за последние шесть недель выросла на 8 % — с $1458 до $1570. За отчётный период перекупщики продали 334 видеокарты. Учитывая более низкую стоимость по сравнению с флагманом NVIDIA и примерно одинаковый с ним уровень производительности при майнинге, эта модель также может рассматриваться майнерами в качестве нужного решения для добычи Ethereum.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных Radeon RX 6800 XT

Цены на Radeon RX 6800 XT в среднем выросли на 11 % — с $1179 в январе до $1312 в феврале. Данная новинка стала самой популярной среди новейших графических ускорителей Radeon RX 6000. Перекупщики продали 448 видеокарт данной модели. Не сильно отстала и обычная модель Radeon RX 6800. За отчётный период спекулянты реализовали 434 подобных карты.

Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Динамика цен и количество проданных Radeon RX 6800

Средняя стоимость видеокарт данной модели выросла на целых 18 % — с $865 в январе до $1018 в феврале, что опять же указывает на интерес со стороны майнеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000
Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»
Acer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зренияAcer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зрения
Эксперт рассказал, почему растягивающиеся дисплеи производить сложнее, чем гибкие и сворачивающиесяЭксперт рассказал, почему растягивающиеся дисплеи производить сложнее, чем гибкие и сворачивающиеся
Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игрКлавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр
Блок рекламы


Похожие новости
Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000
Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»
Редкий зверь: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии только сейчас заняли больше 1 % в статистике SteamРедкий зверь: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии только сейчас заняли больше 1 % в статистике Steam
Colorful наделила видеокарту iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V жидкостным охлаждениемColorful наделила видеокарту iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V жидкостным охлаждением
Четыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантахЧетыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантах
Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питанияGigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания
NZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовкаNZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовка
EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders EditionEK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition
Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060
Bitspower представила водоблок с подсветкой для GeForce RTX 3080 FEBitspower представила водоблок с подсветкой для GeForce RTX 3080 FE
Последние новости
Подгружаем последние новости