Цены GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросли на 15 % за месяц

Дата-инженер Майкл Дрисколл (Michael Driscoll) подготовил свежую статистику продаж графических ускорителей AMD и NVIDIA серий Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3000 на площадке вторичной торговли eBay. Из-за перекупщиков и майнеров цены на эти видеокарты продолжают расти каждую неделю.

Источник изображения: Tom\'s Hardware

Согласно последним данным, за последний месяц стоимость предложений выросла в среднем от 10 до 35 %. Отчасти рост цен обусловлен новыми ставками таможенных пошлин, которые начали действовать с 1 января в США . При этом наиболее резкий скачок цен заметен у моделей более низкого ценового сегмента.

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3060 Ti

Если в первую неделю января средняя стоимость модели GeForce RTX 3060 Ti составляла около $690 (рекомендованная $399), то уже на прошлой неделе видеокарта стоила в среднем $920. Статистика собрана на фактических продажах перекупщиками 3000 графических ускорителей данной модели, а не просто на количестве отображённых на площадке предложений.

Средняя цена на модель GeForce RTX 3080 (рекомендованная $699) выросла с $1290 до $1539 за тот же период, что основывается на статистике из 3400 фактических продаж.

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3080

Больше всего на eBay перекупщики продали различных вариантов GeForce RTX 3070 (рекомендованная цена $499). Количество закрытых сделок составило 5400 штук. В то же время средняя цена на эти карты выросла на 17 % — с $804 в январе до $940 в феврале.

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3070

Любопытно, что февральская стоимость данной модели всего на 20 долларов выше, чем у менее производительной GeForce RTX 3060 Ti. Это объясняется ростом стоимости криптовалюты Ethereum, которую добывают с помощью GPU. Судя по всему, большинство покупок обеих карт пришлось именно на майнеров, и обе модели способны обеспечивать примерно одинаковый уровень производительности при добыче криптовалюты — 60 Мхеш/с.

Динамика цен и количество проданных GeForce RTX 3090

С января по февраль перекупщики продали 2291 видеокарту GeForce RTX 3090 (рекомендованная стоимость $1499). Цена на них в среднем выросла на 14 % — с $2087 до $2379.

Динамика цен и количество проданных Radeon RX 6900 XT

Что касается флагманской модели Radeon RX 6900 XT от AMD, её средняя стоимость за последние шесть недель выросла на 8 % — с $1458 до $1570. За отчётный период перекупщики продали 334 видеокарты. Учитывая более низкую стоимость по сравнению с флагманом NVIDIA и примерно одинаковый с ним уровень производительности при майнинге, эта модель также может рассматриваться майнерами в качестве нужного решения для добычи Ethereum.

Динамика цен и количество проданных Radeon RX 6800 XT

Цены на Radeon RX 6800 XT в среднем выросли на 11 % — с $1179 в январе до $1312 в феврале. Данная новинка стала самой популярной среди новейших графических ускорителей Radeon RX 6000. Перекупщики продали 448 видеокарт данной модели. Не сильно отстала и обычная модель Radeon RX 6800. За отчётный период спекулянты реализовали 434 подобных карты.

Динамика цен и количество проданных Radeon RX 6800

Средняя стоимость видеокарт данной модели выросла на целых 18 % — с $865 в январе до $1018 в феврале, что опять же указывает на интерес со стороны майнеров.



