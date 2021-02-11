Главы Intel, AMD и Qualcomm попросили президента США поддержать отечественное производство чипов

Призывы активнее стимулировать развитие национальной полупроводниковой отрасли звучали ещё при президенте Трампе, но и его преемник Джозеф Байден (Joseph Biden) не может избежать данной повестки дня. Представители отраслевой ассоциации SIA обратились к нему от лица американских разработчиков с просьбой предусмотреть субсидирование производства компонентов на территории страны.

Источник изображения: Bloomberg

Авторы инициативы, под которой подписались главы компаний Intel , AMD и Qualcomm , ссылаются на печальную статистику, согласно которой доля выпускаемой на территории США полупроводниковой продукции сократилась с 37 % в 1990 году до 12 % к настоящему времени. Представители американских компаний выражают опасение, что технологическое лидерство США может быть утрачено в таких областях как искусственный интеллект, сети передачи информации 5G и 6G, а также квантовые вычисления.

Исторически власти США не очень приветствовали стимулирование развития местного производства через предоставление субсидий и налоговых послаблений. Прочие страны, по мнению представителей ассоциации SIA, на этот счёт не скупились, поэтому получили неоправданное преимущество при размещении у себя на территории полупроводниковых производств. Помимо TSMC, о строительстве в США передового предприятия задумывается Samsung Electronics. Если TSMC планирует построить своё предприятие в Аризоне к 2024 году, то Samsung может выбирать между Техасом и другими площадками. По неофициальным данным, американское предприятие корейской компании может наладить выпуск 3-нм продукции уже в 2023 году.



