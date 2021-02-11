Acer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зрения

Acer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зрения

Компания Acer расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель B247Wbmiprfx, предназначенную прежде всего для офисного использования. Новинка выполнена на матрице IPS размером 24 дюйма по диагонали.

Устройство обладает разрешением 1920 ? 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Яркость составляет 300 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1.

Монитор относится к моделям серии VisionCare: реализован набор инструментов для снижения нагрузки на глаза при продолжительной работе. Применено антибликовое покрытие ComfyView. Система BlueLightShield устраняет вредное излучение в синей части спектра, а технология FlickerLess избавляет от мерцания.

Панель обладает временем отклика в 4 мс (GTG) и частотой обновления 75 Гц. Заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Acer выпустила 24-дюймовый монитор VisionCare с соотношением сторон 16:10 и продвинутой защитой зрения

Монитор оборудован стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый, интерфейсами D-Sub, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также стандартным 3,5-мм аудиогнездом. Подставка позволяет изменять углы наклона и поворота экрана, регулировать высоту по отношению к поверхности стола, переводить панель из альбомной ориентации в портретную и наоборот.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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