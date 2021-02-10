Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54 %, а хромбуки обогнали MacBook

Мировые поставки компьютеров резко выросли в прошлом году из-за массового перехода на дистанционное обучение и удалённую работу. Свежий отчёт Strategy Analytics сообщает, что эта тенденция сохранилась и в четвёртом квартале 2020 года. В нём говорится, что в конце года спрос на ноутбуки достиг высочайшего уровня.

gizmochina.com

Сообщается, что объём поставок лэптопов вырос на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Любопытно, что в четвёртом квартале прошлого года объём поставок ноутбуков на базе Chrome OS обогнал поставки ноутбуков Apple с долей на рынке 16,4 процента. Аналитики считают, что такой рост обусловлен тем, что многие покупатели предпочитали более доступные устройства.

Что касается статистики по брендам, лидером мирового рынка ноутбуков стала Lenovo, которая продала 17,9 миллиона устройств, заняв 25,6 процентов рынка. Следом идут HP и Dell, которые продали 15,8 и 11,5 миллионов ноутбуков соответственно. При этом HP заняла 22,6 процентов рынка, а Dell может похвастаться долей в 16,6 процента. Замыкают пятёрку лидеров Apple и Acer, которые отгрузили 6,3 и 5,6 миллиона лэптопов соответственно.

Что касается статистики по операционных системах, первенство, предсказуемо, принадлежит Windows. Она установлена на 73,3 процентах ноутбуков (51,1 миллиона единиц) проданных в четвёртом квартале прошлого года. Второе место досталось Chrome OS, предустановленной на 16,4 процентах лэптопов (11,4 миллиона единиц). На третьем месте расположилась macOS, которая установлена лишь на 9,1 процента ноутбуков, проданных в четвёртом квартале.

Предполагается, что 2021 год продемонстрирует снижение объёмов поставок и рост цен на ноутбуки, вызванные дефицитом полупроводниковой продукции, который затронул все отрасли, нуждающиеся в чипах.



