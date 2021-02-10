Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBook

Мировые поставки компьютеров резко выросли в прошлом году из-за массового перехода на дистанционное обучение и удалённую работу. Свежий отчёт Strategy Analytics сообщает, что эта тенденция сохранилась и в четвёртом квартале 2020 года. В нём говорится, что в конце года спрос на ноутбуки достиг высочайшего уровня.

Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54 %, а хромбуки обогнали MacBook

gizmochina.com

Сообщается, что объём поставок лэптопов вырос на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Любопытно, что в четвёртом квартале прошлого года объём поставок ноутбуков на базе Chrome OS обогнал поставки ноутбуков Apple с долей на рынке 16,4 процента. Аналитики считают, что такой рост обусловлен тем, что многие покупатели предпочитали более доступные устройства.

Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54 %, а хромбуки обогнали MacBook

Что касается статистики по брендам, лидером мирового рынка ноутбуков стала Lenovo, которая продала 17,9 миллиона устройств, заняв 25,6 процентов рынка. Следом идут HP и Dell, которые продали 15,8 и 11,5 миллионов ноутбуков соответственно. При этом HP заняла 22,6 процентов рынка, а Dell может похвастаться долей в 16,6 процента. Замыкают пятёрку лидеров Apple и Acer, которые отгрузили 6,3 и 5,6 миллиона лэптопов соответственно.

Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54 %, а хромбуки обогнали MacBook

Что касается статистики по операционных системах, первенство, предсказуемо, принадлежит Windows. Она установлена на 73,3 процентах ноутбуков (51,1 миллиона единиц) проданных в четвёртом квартале прошлого года. Второе место досталось Chrome OS, предустановленной на 16,4 процентах лэптопов (11,4 миллиона единиц). На третьем месте расположилась macOS, которая установлена лишь на 9,1 процента ноутбуков, проданных в четвёртом квартале.

Предполагается, что 2021 год продемонстрирует снижение объёмов поставок и рост цен на ноутбуки, вызванные дефицитом полупроводниковой продукции, который затронул все отрасли, нуждающиеся в чипах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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