Инженерный образец настольного Alder Lake с 16 ядрами и 24 потоками отметился в Geekbench 4 с неплохим результатом

Во второй половине 2021 года Intel обещает представить как мобильные, так и настольные процессоры Alder Lake с необычной конфигурацией вычислительных ядер, поэтому их инженерные образцы начинают всё чаще встречаться в различных синтетических бенчмарках. Новый пример подобного рода был обнаружен в базе данных Geekbench 4.

Ранее мы видели образец мобильного варианта Alder Lake-P, оснащённый 14 вычислительными ядрами и поддерживающий одновременную обработку 20 потоков. В этот раз в поле зрения попала десктопная модель Alder Lake-S, обладающая 16 ядрами и 24 потоками. Такая странная конфигурация чипов 12-поколения Intel Core объясняется тем, что в их составе используется гибридная компоновка из больших высокопроизводительных и малых энергоэффективных ядер. В последнем случае чип имеет 8 больших и 8 малых ядер. При этом только первая восьмёрка поддерживает многопоточность, поэтому в совокупности процессор способен обрабатывать до 24 потоков.

Необычная архитектура новых чипов Intel сказывается поведении тестов при работе с ними. По крайней мере пока. Если базовую частоту инженерного образца Alder Lake-S Geekbench 4 посчитать ещё смог, выдав значение в 2,2 ГГц, то со считыванием Turbo-частоты вышла довольно комичная ситуация — тест показал значение 27,2 ГГц, что конечно же не отражает реальной картины. К слову, с вышеупомянутым образцом мобильного Alder Lake-P всё вышло гораздо лучше. Тогда более свежая версия Geekbench 5 сообщила, что Turbo-частота чипа составляет 4,7 ГГц.

Не менее интересным фактом является то, что инженерный образец Alder Lake-S тестировался на системе с 32 Гбайт оперативной памяти нового стандарта DDR5, массовый переход на которую ожидается в следующем году. С ней будут работать не только будущие чипы Intel Core 12-го поколения, но также и грядущие процессоры AMD на базе архитектуры Zen 4. В обоих случаях чипам также приписывается поддержка нового интерфейса PCIe 5.0.

В однопоточном испытании Geekbench 4 образец десктопного Alder Lake-S набрал 6536 очков, в многопоточном — 47 870 баллов. При таком уровне производительности он уже конкурентоспособен с некоторыми чипами семейства AMD Ryzen 5000. С другой стороны, в тесте принимал участие ранний инженерный образец процессора, поэтому здесь наверняка ещё имеется большой запас для улучшений.



