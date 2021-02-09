Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000

На прошлой неделе компания Galax представила сразу несколько версий флагманского графического ускорителя GeForce RTX 3090 Hall of Fame. Тогда отмечалось, что часть новинок будет доступна только в Китае, другие же появятся в продаже на других рынках. Производитель уже подтвердил, что объём предложения будут очень ограничен, тем не менее новинки появились у австралийского ретейлера MWAVE, где на них можно оформить предзаказ.

Австралийский продавец выставил все три глобальные версии GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame: HOF, HOF Premium и HOF Limited Edition. Основным отличием двух последних является наличие в комплекте поставки большого 4,3-дюймового цветного жидкокристаллического дисплея HOF Panel III с разрешением 480 ? 272 пикселей.

Он может крепиться к кожуху системы охлаждения видеокарты с помощью магнитов или использоваться отдельно — для этого у дисплея с задней стороны предусмотрено наличие подставки. Дисплей предназначен для мониторинга напряжения, подаваемого на основные компоненты платы, а также температуры и прочих показателей.

Уже с анонсом новинок стало понятно, что видеокарты предназначены для экстремального разгона и рассчитаны на очень богатых энтузиастов. Второе предположение подтвердил тот же австралийский магазин, выставивший обычную версию GeForce RTX 3090 HOF за 3899 австралийских долларов (около $3010), вариант GeForce RTX 3090 HOF Premium — за 3999 австралийских долларов (около $3090), а модель GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition — за 4499 австралийских долларов (около $3475). Это более чем вдвое выше рекомендованной цены на эталонный вариант GeForce RTX 3090. Информации о том, когда карты серии HOF начнут поставляться, продавец не указывает.

По последним данным, на шести вариантах GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame компания Galax не остановится. Производитель уже разрабатывает версии видеокарты с другим цветовым оформлением.



