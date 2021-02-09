Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000

Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000

На прошлой неделе компания Galax представила сразу несколько версий флагманского графического ускорителя GeForce RTX 3090 Hall of Fame. Тогда отмечалось, что часть новинок будет доступна только в Китае, другие же появятся в продаже на других рынках. Производитель уже подтвердил, что объём предложения будут очень ограничен, тем не менее новинки появились у австралийского ретейлера MWAVE, где на них можно оформить предзаказ.

Австралийский продавец выставил все три глобальные версии GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame: HOF, HOF Premium и HOF Limited Edition. Основным отличием двух последних является наличие в комплекте поставки большого 4,3-дюймового цветного жидкокристаллического дисплея HOF Panel III с разрешением 480 ? 272 пикселей.

Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в 00

Он может крепиться к кожуху системы охлаждения видеокарты с помощью магнитов или использоваться отдельно — для этого у дисплея с задней стороны предусмотрено наличие подставки. Дисплей предназначен для мониторинга напряжения, подаваемого на основные компоненты платы, а также температуры и прочих показателей.

Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в 00

Уже с анонсом новинок стало понятно, что видеокарты предназначены для экстремального разгона и рассчитаны на очень богатых энтузиастов. Второе предположение подтвердил тот же австралийский магазин, выставивший обычную версию GeForce RTX 3090 HOF за 3899 австралийских долларов (около $3010), вариант GeForce RTX 3090 HOF Premium — за 3999 австралийских долларов (около $3090), а модель GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition — за 4499 австралийских долларов (около $3475). Это более чем вдвое выше рекомендованной цены на эталонный вариант GeForce RTX 3090. Информации о том, когда карты серии HOF начнут поставляться, продавец не указывает.

Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в 00

По последним данным, на шести вариантах GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame компания Galax не остановится. Производитель уже разрабатывает версии видеокарты с другим цветовым оформлением.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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