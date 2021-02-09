Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр

Компания Cougar анонсировала клавиатуру Vantar AX Black, спроектированную для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.

Устройство выполнено на основе цельной алюминиевой рамки. Используется классический полноразмерный формат: в правой части находится блок цифровых кнопок.

В клавишах применяются механизмы ножничного типа. Функция Anti-Ghosting обеспечивает корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

Модель Vantar AX Black получила низкопрофильное исполнение: толщина составляет всего 15 мм. Реализована многоцветная подсветка с возможностью выбора из восьми режимов работы.

Общие габариты составляют 445 x 127 x 15 мм; весит устройство 626 г. Для подключения к компьютеру служит порт USB , а соединительный кабель имеет длину 1,6 м.

Цену разработчик пока, к сожалению, не называет.



