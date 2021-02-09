Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр

Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр

Компания Cougar анонсировала клавиатуру Vantar AX Black, спроектированную для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.

Устройство выполнено на основе цельной алюминиевой рамки. Используется классический полноразмерный формат: в правой части находится блок цифровых кнопок.

В клавишах применяются механизмы ножничного типа. Функция Anti-Ghosting обеспечивает корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

Модель Vantar AX Black получила низкопрофильное исполнение: толщина составляет всего 15 мм. Реализована многоцветная подсветка с возможностью выбора из восьми режимов работы.

Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр

Общие габариты составляют 445 x 127 x 15 мм; весит устройство 626 г. Для подключения к компьютеру служит порт USB, а соединительный кабель имеет длину 1,6 м.

Цену разработчик пока, к сожалению, не называет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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