Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»

Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»

Южнокорейский производитель Emtek представил флагманский графический ускоритель GeForce RTX 3090, главной особенностью которого является система охлаждения, использующая вентилятор тангенциального типа. Это не первая флагманская видеокарта в подобном исполнении. Ранее мы уже видели модели ASUS Turbo, Gigabyte Turbo, MSI Aero и Galax Classic.

Графический ускоритель Emtek GeForce RTX 3090 Blower Edition оснащён двухслотовой системой охлаждения. Размеры видеокарты составляют 268,6 ? 112 ? 38,5 мм. Внешний вид новинки дополняет «литой» кожух системы охлаждения бронзового цвета и такого же цвета задняя усиливающая пластина, выполняющая функцию охлаждения второго стека чипов памяти, расположенных на тыльной стороне платы. Охлаждающие элементы СО включают большой алюминиевый радиатор с медной испарительной камерой, а также один небольшой центробежный вентилятор диаметром 72 мм.

Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»

В основе Emtek GeForce RTX 3090 Blower Edition используются чип NVIDIA GA102 с 10 496 ядрами CUDA и 24 Гбайт видеопамяти GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц. Подсистема питания GPU и памяти состоит из 18 фаз. В спецификациях новинки не указывается базовая частота работы графического процессора. Производитель сообщает лишь значение Boost-частоты, которое составляет 1695 МГц, что эквивалентно варианту видеокарты в исполнении Founders Edition.

Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»

На первый взгляд печатная плата GeForce RTX 3090 Blower Edition имеет референсный дизайн. Однако её необычность выдаёт дополнительный «островок», на который переместились два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Напомним, что у эталонной версии графического ускорителя используется один проприетарный 12-контактный разъём, расположенный в центральной верхней части платы. Производитель не стал менять максимальный уровень энергопотребления видеокарты, поэтому он составляет номинальные 350 Вт. Для работы рекомендуется использовать хороший блок питания мощностью от 750 Вт.

Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»

Набор внешних видеоинтерфейсов нестандартный — один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a. При такой конфигурации к видеокарте можно подключить до четырёх мониторов с разрешением 4K или до двух с разрешением 8K.

Emtek представила GeForce RTX 3090 с «турбиной»

На местном рынке Emtek GeForce RTX 3090 Blower Edition оценивается в 2 797 000 южнокорейских вон, что приблизительно равно $2500. Цена безусловно завышена, но таковы реалии текущего рынка. Большинство нереференсных вариантов GeForce RTX 3090 примерно за столько и предлагаются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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