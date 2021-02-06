В понедельник Xiaomi представит в Европе большой телевизор Mi QLED 4K TV

В предстоящий понедельник, 8 февраля, в Европе состоится презентация смартфона Xiaomi Mi 11. Как теперь сообщают интернет-источники, на мероприятии дебютируют и другие продукты, в частности, смарт-телевизор Xiaomi Mi QLED 4K TV.

Различные телевизоры Xiaomi’ / изображения Mi.com

Речь идёт о панели на квантовых точках, размер которой составит 75 дюймов по диагонали. Разрешение — 3840 ? 2160 пикселей, а угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов.

Упомянута поддержка HDR10+. Благодаря безрамочному исполнению дисплей займёт приблизительно 97 % площади фронтальной поверхности.

Говорится о наличии процессора Amlogic с четырьмя вычислительными ядрами, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 64 Гбайт, двухдиапазонного адаптера Wi-Fi, контроллеров Bluetooth и Ethernet. Среди доступных разъёмов упомянуты интерфейсы HDMI, USB и S/PDIF.

Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. В продажу панель Xiaomi Mi QLED 4K TV поступит по ориентировочной цене 1200 евро.



