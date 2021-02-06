Intel попыталась выставить Apple M1 в невыгодном свете на фоне Tiger Lake

Intel активизировала разъяснительную работу о преимуществах своих мобильных процессоров одиннадцатого поколения. Вчера компания делилась подробностями об их превосходстве над мобильными Ryzen по однопоточной производительности, а сегодня были обнародованы официальные материалы, утверждающие, что ноутбуки на процессорах Tiger Lake превосходят новейшие системы Apple , построенные на новых чипах M1 с архитектурой ARM.

Презентацией, в которой Intel приводит аргументы в пользу преимущества мобильных компьютеров с процессорами Core 11 поколения (Tiger Lake), поделился ресурс Tom’s Hardware. В представленных материалах компания сопоставляет новые Apple MacBook Pro и MacBook Air с несколькими системами на процессорах Core i7-1185G7 и Core i7-1165G7 и приходит к выводу, что ноутбуки на Tiger Lake производительнее, не проигрывают по автономности, лучше совместимы с различным ПО и оборудованием, и к тому же имеют более интересные и разнообразные конфигурации.

Говоря о производительности, Intel сравнивает систему с процессором Core i7-1185G7 (4 ядра, до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) с MacBook Pro на базе чипа Apple M1 в ряде практических задач и приложений. Почти во всех избранных тестах, включающих сёрфинг в интернете, работу в офисном пакете Microsoft Office 365, перекодирование и рендеринг видео в Adobe Premiere Pro, а также обработку фото в Adobe Photoshop, Adobe Lightroom и в утилитах Topaz Labs, система на базе Tiger Lake оказывается мощнее со средним преимуществом в два раза. Стоит подчеркнуть, что в большинстве сравнений для Apple M1 в тестах используется не эмуляция, а нативные версии приложений.

Несколько по-иному складывается ситуация с игровой производительностью. Интегрированная в M1 графика достаточно мощна, чтобы противостоять Iris Xe, однако на стороне Intel оказывается иной аргумент — многие популярные игры на MacBook Pro попросту не запускаются.

Нашлось у Intel чем похвастать и в разговоре про автономность. Здесь компания сравнила MacBook Air на процессоре Apple M1 с серийным ноутбуком Acer Swift 5 с процессором Core i7-1165G7 (4 ядра, до 4,7 ГГц, 28 Вт), в результате чего выяснилось, что при одинаковой настройке яркости экрана и с одинаковой нагрузкой оба ноутбука могут проработать от аккумулятора примерно одинаковое время.

Попутно Intel отмечает, что MacBook Air не соответствует ряду параметров качества, заложенных в программе сертификации Intel Evo, в частности, по скорости отзывчивости системы.

Есть у Intel в запасе и другие аргументы. Она утверждает, что ноутбуки на Tiger Lake часто оснащаются сенсорным экраном, чего актуальные мобильные компьютеры Apple предложить не в состоянии. Кроме того, ассортимент различных вариантов ноутбуков на Tiger Lake очень широк, и мобильная платформа Intel воплощается в различных новаторских форм-факторах, не ограничивая пользователя традиционным ноутбучным исполнением. Также упоминается, что к MacBook Pro и MacBook Air можно подключить лишь один внешний дисплей, в то время как для ноутбуков Intel такого ограничения не существует.

Презентация содержит также упоминания о невозможности подключения к компьютерам Apple c процессором M1 внешних графических карт и о имеющихся проблемах совместимости с различным ПО .

Стоит иметь в виду, что описанная презентация является плодом работы отдела технического маркетинга компании Intel , то есть, речь не идёт о беспристрастном сравнении. Тем не менее, многие выпады микропроцессорного гиганта вполне резонны, и мобильные компьютеры на базе процессоров Core 11-го поколения действительно заслуживают того, чтобы рассматриваться в качестве альтернативы Apple MacBook Pro и MacBook Air. Однако сам факт появления такой презентации скорее говорит о том, что Intel увидела в лице Apple грозного соперника, который после перехода на собственный кремний и ARM-архитектуру может поколебать её позиции в мобильном сегменте.



