Кулер Thermaltake ToughAir 110 формата Top Flow снабжён четырьмя тепловыми трубками

Кулер Thermaltake ToughAir 110 формата Top Flow снабжён четырьмя тепловыми трубками

Компания Thermaltake официально представила кулер ToughAir 110, способный справляться с охлаждением процессоров, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (величина TDP) достигает 140 Вт.

Новинка имеет конструкцию Top Flow, или «поток сверху». Устройство состоит из алюминиевого радиатора, через который проходят четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, благодаря чему улучшается эффективность отвода тепла.

Кулер Thermaltake ToughAir 110 формата Top Flow снабжён четырьмя тепловыми трубками

Радиатор обдувается 120-мм вентилятором, скорость вращения которого регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Может формироваться поток воздуха объёмом около 100 кубометров в час. Статическое давление достигает 2,41 мм водного столба, а уровень шума не превышает 23,6 дБА.

Кулер Thermaltake ToughAir 110 формата Top Flow снабжён четырьмя тепловыми трубками

Кулер можно использовать с процессорами AMD в исполнении Socket AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и чипами Intel в исполнении LGA 1200/1156/1155/1151/1150. Общие габариты составляют 137,7 ? 123,6 ? 114,1 мм. Заявленный срок службы вентилятора — до 40 тыс. часов.

Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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