ASUS готовит свою первую карту захвата изображения — компактную внешнюю модель TUF Gaming CUK430

ASUS готовит свою первую карту захвата изображения — компактную внешнюю модель TUF Gaming CUK430

Компания ASUS собирается выпустить свою первую карту видеозахвата. Внешний блок, получивший название TUF Gaming CUK430, ожидается в продаже в конце текущего или начале второго квартала этого года. О цене на новинку пока ничего не говорится.

Внешняя карта видеозахвата ASUS TUF Gaming CUK430 станет одной из самых компактных в своём классе. Например, она меньше модели Live Gamer Mini от компании AVerMedia. Новинка тайваньского производителя собрана в металлическом корпусе, имеет пассивное охлаждение, прорезиненные ножки и RGB-подсветку. Последняя используется не только для красоты, но и служит индикатором работы различных функций. В оснащении TUF Gaming CUK430 заявлены два разъёма HDMI и наличие USB 3.0.

Как и все остальные современные карты захвата, TUF Gaming CUK430 сможет работать с игровыми консолями прошлого и нынешнего поколений. Заявлена поддержка Xbox Series X и Series S, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Также к ней можно будет подключать дополнительные внешние устройства, вроде веб-камер и DSLR-камер. Помимо этого, новинка получит поддержку самых популярных программ для стриминга, таких как OBS и XSplit.

ASUS готовит свою первую карту захвата изображения — компактную внешнюю модель TUF Gaming CUK430

ASUS не делилась подробностями об особенностях своей новинки, но по данным ресурса Tom’s Hardware, внешний блок видеозахвата TUF Gaming CUK430 сможет работать с видеопотоком в разрешениях 4K или 1080p и частотой обновления до 240 Гц, а также получит поддержку сквозной передачи данных. Дополнительно заявляется поддержка технологий кодировки видео с помощью GPU от NVIDIA, AMD и Intel, а также посредством центрального процессора. Само устройство не будет иметь встроенного кодировщика, поскольку ASUS хочет избежать дополнительных задержек при передаче данных.

Производитель осведомлён, что карты видеозахвата, не оснащённые активной системой охлаждения, могут сильно нагреваться в процессе работы. Однако ASUS указывает, что её новинка не будет нагреваться выше 38 градусов Цельсия. Более детально о внешнем устройстве видеозахвата TUF Gaming CUK430 производитель обещает рассказать ближе к его релизу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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