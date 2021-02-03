Apple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождать

Инвестиционный аналитик американского финансового холдинга JP Morgan заявил, что первая AR-гарнитура Apple будет выпущена в первом квартале 2021 года. По его словам, устройство будет оснащено шестью объективами и датчиком LiDAR. Именно его наличие станет ключевым преимуществом продукта Apple над конкурирующими устройствами.

Apple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождать

appleinsider.com

Эту же информацию подтверждает китайское издание China Times. Сообщается, что LiDAR будет использоваться для определения расстояния между объектами реального мира, что существенно улучшит опыт использования дополненной реальности. Согласно данным China Times, себестоимость AR-гарнитуры Apple составит более $500, вследствие чего цена продукта будет выше, чем у всех конкурирующих устройств. Кроме того, аналитики JP Morgan пришли к выводу, что более лёгкие и утончённые Apple Glass вряд ли будут выпущены в ближайшее время из-за чрезвычайно сложных спецификаций продукта.

Apple выпустит AR-гарнитуру с датчиком LiDAR уже в текущем квартале, а вот очки Apple Glass придётся подождать

appleinsider.com

Ранее авторитетное издание Bloomberg сообщило, что первая гарнитура дополненной реальности Apple будет стоить более $900. Предполагается, что устройство дебютирует в 2022 году и на год опередит запуск Apple Glass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В течение 2021 года рост цен на память DDR3 составит 40–50 %В течение 2021 года рост цен на память DDR3 составит 40–50 %
Microsoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраляMicrosoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраля
Блоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелейБлоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелей
AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 годаAMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года
Corsair отозвала некоторые блоки питания серий HX1200 и HX1200iCorsair отозвала некоторые блоки питания серий HX1200 и HX1200i
Блок рекламы


Похожие новости
Умные очки Lenovo ThinkReality A3 могут отображать до пяти виртуальных дисплеевУмные очки Lenovo ThinkReality A3 могут отображать до пяти виртуальных дисплеев
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймовSamsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от водыXiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от воды
Игровые видеокарты обеспечили NVIDIA половину выручки в третьем квартале, считают аналитикиИгровые видеокарты обеспечили NVIDIA половину выручки в третьем квартале, считают аналитики
Apple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохоApple M1 провалился в тесте производительности Cinebench R23. Но его встроенная графика выглядит неплохо
Встроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBenchВстроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBench
Apple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 TiApple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 Ti
В третьем квартале выросли продажи Chromebook и планшетовВ третьем квартале выросли продажи Chromebook и планшетов
Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)
Intel выпустит видеокарту семейства Xe для настольных ПК в первой половине 2021 годаIntel выпустит видеокарту семейства Xe для настольных ПК в первой половине 2021 года
Последние новости
Подгружаем последние новости