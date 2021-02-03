Редкий зверь: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии только сейчас заняли больше 1 % в статистике Steam

Valve опубликовала результаты ежемесячного опроса Steam Hardware Survey за январь 2020 года. Согласно его данным, графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 30-й серии теперь занимают более 1 % в общей массе видеокарт, названных геймерами-участниками исследования. Столь скромное распространение связано с огромным дефицитом и связанными с этим огромными ценами, намного выше рекомендованных производителем.

Редкий зверь: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии только сейчас заняли больше 1 % в статистике Steam

Tom\'s Hardware

Согласно Steam, видеокартой GeForce RTX 3080 пользуется 0,66 % опрошенных владельцев ПК. Это на 0,18 процентного пункта больше, чем в декабре прошлого года, и на 0,25 процентного пункта больше, чем в ноябре. RTX 3080 уже три месяца находится в результатах опросов, неуклонно приближаясь по величине доли к модели GeForce GTX 1660 Ti. Ещё две видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Ampere, которые были названы пользователями — это GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3090, каждая из которых занимает долю в 0,27 %, что больше, чем у AMD Radeon RX 5700.

Графические ускорители AMD Radeon RX 6000-й серии пока не вошли в список, хотя есть вероятность, что они попали в категорию «Другое» с 9,29 % долей, вмещающую остальные графические ускорители. Предположительно, модели Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800XT и RX 6800 попали в эту категорию с долей менее 0,15 % каждая.

Что касается вершины рейтинга, GeForce GTX 1060 остаётся самой популярной картой, хотя её доля снизилась на 1,61 процентный пункт. Также отмечено, что использование видеокарты GTX 1050 Ti выросло на 0,61 процентного пункта, а видеокарты GTX 1050 — увеличилось на 0,44 пункта.

На этом фоне несколько других достаточно популярных графических ускорителей продемонстрировали в прошлом месяце большой спад. Доля RTX 2060 упала на 1,16 пункта, 2070 Super — на 0,53 пункта, а RTX 2070 — на 1,1 пункта. Общий раздел «Графическое устройство NVIDIA» тоже сократил долю на 0,68 процентных пункта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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