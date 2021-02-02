ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево

Компания InWin анонсировала новую модификацию компьютерного корпуса InWin 216, предназначенного для создания игровой настольной системы: решение вмещает довольно крупные видеокарты — длиной до 380 мм.

Устройство выполнено в белом цвете с декоративными вставками, отделанными под дерево. В оснащение изначально входят вентиляторы Sirius Pure ASP120 диаметром 120 мм, наделённые многоцветной подсветкой ARGB, которую можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции.

Возможна установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 2», благодаря чему допускается вертикальный монтаж графического ускорителя.

Систему можно оборудовать двумя накопителями формата 3,5 дюйма и двумя устройствами типоразмера 2,5 дюйма. Интерфейсный блок в верхней части содержит два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.

При необходимости можно развернуть жидкостное охлаждение с радиаторами формата до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 166 мм. Габариты корпуса — 465 ? 220 ? 460 мм.

Сведений об ориентировочной цене новинки пока нет.



