ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево

ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево

Компания InWin анонсировала новую модификацию компьютерного корпуса InWin 216, предназначенного для создания игровой настольной системы: решение вмещает довольно крупные видеокарты — длиной до 380 мм.

Устройство выполнено в белом цвете с декоративными вставками, отделанными под дерево. В оснащение изначально входят вентиляторы Sirius Pure ASP120 диаметром 120 мм, наделённые многоцветной подсветкой ARGB, которую можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции.

ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево

Возможна установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 2», благодаря чему допускается вертикальный монтаж графического ускорителя.

ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево

Систему можно оборудовать двумя накопителями формата 3,5 дюйма и двумя устройствами типоразмера 2,5 дюйма. Интерфейсный блок в верхней части содержит два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.

ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево

При необходимости можно развернуть жидкостное охлаждение с радиаторами формата до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 166 мм. Габариты корпуса — 465 ? 220 ? 460 мм.

Сведений об ориентировочной цене новинки пока нет.

ПК-корпус InWin 216 получил белое исполнение и отделку под дерево


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMDIntel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMD
Microsoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраляMicrosoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраля
Блоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелейБлоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелей
AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 годаAMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года
AMD снова поставила рекорд по квартальной выручке, но дефицит победить не обещаетAMD снова поставила рекорд по квартальной выручке, но дефицит победить не обещает
Блок рекламы


Похожие новости
Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 весом 1,33 кг получил экран формата 3КНоутбук Huawei MateBook X Pro 2021 весом 1,33 кг получил экран формата 3К
Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins получила синие переключателиМеханическая клавиатура HyperX Alloy Origins получила синие переключатели
Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнениеМеханическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнение
Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 и E15 Gen 2 получили поддержку Thunderbolt 4Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 и E15 Gen 2 получили поддержку Thunderbolt 4
Ультрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 получили процессоры Intel Tiger Lake, а их вес начинается от 1,07 кгУльтрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 получили процессоры Intel Tiger Lake, а их вес начинается от 1,07 кг
Монитор ViewSonic VA2256-mh получил безрамочный дизайнМонитор ViewSonic VA2256-mh получил безрамочный дизайн
Новые беспроводные наушники-вкладыши LG Tone Free получили систему самоочисткиНовые беспроводные наушники-вкладыши LG Tone Free получили систему самоочистки
Игровые ноутбуки Dell G7 стали тоньше и получили процессоры Intel 10-го поколенияИгровые ноутбуки Dell G7 стали тоньше и получили процессоры Intel 10-го поколения
Fitbit получила разрешение на использование своих аппаратов ИВЛ в больницах СШАFitbit получила разрешение на использование своих аппаратов ИВЛ в больницах США
Профессиональный ноутбук Razer Blade 15 Studio Edition получил Comet Lake-H и Quadro RTX 5000Профессиональный ноутбук Razer Blade 15 Studio Edition получил Comet Lake-H и Quadro RTX 5000
Последние новости
Подгружаем последние новости