Colorful наделила видеокарту iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V жидкостным охлаждением

Компания Colorful анонсировала графический ускоритель iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V, предназначенный для использования в игровых системах. Особенностью видеокарты является использование жидкостного охлаждения.

«Сердце» новинки — графический чип GA104, оперирующий 5888 ядрами CUDA. В оснащение входят 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Для вывода изображения доступны три интерфейса DisplayPort и один разъём HDMI.

В состав системы жидкостного охлаждения входит радиатор типоразмера 240 мм, обдувающийся двумя вентиляторами. Реализована эффектная многоцветная подсветка RGB.

Графический ускоритель может функционировать в двух режимах — обычном и One-Key OC. Базовая частота ядра в обоих случаях составляет 1500 МГц, а турбо-частота — 1725 и 1845 МГц соответственно.

Для работы с новинкой рекомендуется применять блок питания мощностью не меньше 650 Вт. Габариты собственно ускорителя составляют 295 ? 150 ? 42 мм, радиатора — 271 ? 118 ? 53 мм.

Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V на данный момент, к сожалению, нет.



