Блоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелей

Блоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелей

Компания Thermaltake анонсировала блоки питания Toughpower GF, получившие сертификацию 80 PLUS Gold. Эффективность решений, как утверждает разработчик, достигает 90 %.

Представлены модели PS-TPD-0750FNFAGx-2 и PS-TPD-0850FNFAGx-2 мощностью 750 и 850 Вт соответственно. В конструкции применены качественные японские конденсаторы, обеспечивающие надёжность, стабильность и продолжительный срок службы.

За охлаждение отвечает 140-мм вентилятор с низким уровнем шума на гидравлическом подшипнике. Устройства выполнены в чёрном цвете; их габариты составляют 150 ? 86 ? 160 мм.

Блоки питания могут похвастаться полностью модульной системой плоских кабелей. Благодаря этому можно использовать только нужные подключения, избавившись от обилия проводов внутри компьютерного корпуса.

Блоки питания Thermaltake Toughpower GF оснащены полностью модульной системой кабелей

Само собой, реализованы различные средства обеспечения безопасности, призванные предотвратить возможные проблемы. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до 40 градусов Цельсия. Компания Thermaltake обеспечивает решения семейства Toughpower GF десятилетней гарантией.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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