Corsair отозвала некоторые блоки питания серий HX1200 и HX1200i

В сообщении на своих форумах Corsair объявила об отзыве блоков питания серий HX1200 и HX1200i. Хотя проблема не представляет угрозы для жизни, то есть блоки питания не загорятся, Corsair всё же рекомендовала пользователям связаться с производителем для замены. Компания также обратилась к розничным продавцам с просьбой вернуть ещё не проданные бракованные устройства.

Corsair заявила, что некоторые блоки питания HX1200 и HX1200i могут вызывать проблемы совместимости с определёнными материнскими платами, но компания не вдавалась в подробности. По сути, из-за ошибки блок питания не даст системе загрузиться. Проблема может проявиться сразу или уже после установки. Corsair подчеркнула, что проблема не повредит оборудование, но настоятельно рекомендовала произвести замену.

Проблемные блоки питания HX1200 и HX1200i имеют коды партий от 2030XXXX до 2041XXXX — все они, как правило, поступили в продажу после 20 июля 2020 года. Corsair предоставила краткое и простое руководство.

Код партии представлен 8-ю цифрами: YYWWXXXX. YY означает год (в рассматриваемом случае 20, то есть 2020), WW — неделю выпуска (с 30-й по 41-ю), а XXXX — просто код производителя. Поскольку проблема затрагивает лишь относительно небольшую долю выпущенных БП, Corsair не пошла на отзыв всех устройств серий HX1200 и HX1200i. Вместо этого затронутые владельцы одного из указанных блоков питания должны связаться со службой поддержки клиентов Corsair через особую форму, чтобы договориться о замене.



