AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года

Генеральный директор компании AMD Лиза Су (Lisa Su) в недавнем финансовом отчёте заявила, что поставки компонентов останутся ограниченными до второй половины 2021 года. В частности, это повлияет на производство Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Рынок ПК пострадает в меньшей степени.

Дефицит консолей нового поколения возник почти сразу же после их поступления в продажу в середине ноября 2020 года. Несмотря на то, что AMD, Microsoft и Sony пытаются бросить все силы на увеличение производства устройств, прогнозы компаний неутешительны.

Как заявила AMD, компания работает над тем, чтобы во второй половине года получить дополнительные мощности. Тогда производитель сможет выпускать больше микросхем, а поставки значительно увеличатся. Тем не менее, они всё ещё будут ограниченными, но консоли хотя бы станут доступны в свободной продаже в розничных магазинах.

Ранее Microsoft прокомментировала последние финансовые успехи Xbox и заявила, что дефицит Xbox Series X и Xbox Series S ожидается минимум до конца марта 2021 года.



