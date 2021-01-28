AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года

AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года

Генеральный директор компании AMD Лиза Су (Lisa Su) в недавнем финансовом отчёте заявила, что поставки компонентов останутся ограниченными до второй половины 2021 года. В частности, это повлияет на производство Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Рынок ПК пострадает в меньшей степени.

Дефицит консолей нового поколения возник почти сразу же после их поступления в продажу в середине ноября 2020 года. Несмотря на то, что AMD, Microsoft и Sony пытаются бросить все силы на увеличение производства устройств, прогнозы компаний неутешительны.

AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года

Как заявила AMD, компания работает над тем, чтобы во второй половине года получить дополнительные мощности. Тогда производитель сможет выпускать больше микросхем, а поставки значительно увеличатся. Тем не менее, они всё ещё будут ограниченными, но консоли хотя бы станут доступны в свободной продаже в розничных магазинах.

AMD: дефицит чипов для Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК сохранится до второй половины 2021 года

Ранее Microsoft прокомментировала последние финансовые успехи Xbox и заявила, что дефицит Xbox Series X и Xbox Series S ожидается минимум до конца марта 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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