Microsoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраля

В августе прошлого года Microsoft выпустила на рынок складной Android-смартфон с двумя экранами Surface Duo. С того времени устройство продаётся только в США. Тем не менее, свежая утечка указывает на то, что менее чем через месяц Surface Duo наконец-то увидит Старый Свет.

Microsoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраля

gizmochina.com

По данным интернет-издания Android Community, во второй неделе февраля смартфон выйдет на рынок Великобритании. Кроме того, примерно в то же время Surface Duo поступит в продажу в других европейских странах. Надёжные источники сообщают, что продажи смартфона Microsoft, основанного на флагманском процессоре позапрошлого поколения Qualcomm Snapdragon 855, начнутся в Германии уже 13 февраля. Любопытно, что в Канаде устройство начнёт продаваться только в конце февраля.

Microsoft начнёт продажи Surface Duo в Европе со второй неделе февраля

gizmochina.com

Кроме того, издание MS Power User на сайте одного из французских ритейлеров обнаружило данные о стоимости смартфона в Европе. Версия с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти будет стоить 1560 евро. Модификация с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ будет стоить на сто евро дороже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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