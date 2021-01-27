Четыре мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии представлены в игровых ноутбуках в 28 вариантах

Немецкий ресурс ComputerBase подсчитал, какое количество различных вариантов мобильных видеокарт GeForce RTX 30-й серии присутствует в данный момент на рынке ноутбуков. Получилось 28 версий. Поскольку производители не стали следовать рекомендациям NVIDIA, которая призвала их более подробно описывать используемые мобильные Ampere, этот факт может ввести в заблуждение покупателей лэптопов, оснащённых данными видеокартами.

Ранее NVIDIA заявила, что брендинг Max-Q, изначально использовавшийся для определения уровня энергопотребления мобильных видеокарт, теперь приобрёл более широкий смысл и подразумевает набор различных технологий, призванных повысить автономность лэптопов, оснащённых графикой GeForce RTX 30-й серии. Вчера начали появляться обзоры на мобильные видеокарты Ampere, и многие обозреватели указали, какие версии тех или иных графических ускорителей используются в составе тех или иных новых игровых лэптопов 2021 года. Следует отметить, что за редким исключением большинство производителей не стали указывать данную информацию в описании к своим новинкам.

Содержащаяся на официальном сайте NVIDIA информация об особенностях мобильной графики GeForce RTX 30-й серии по сути бесполезна, так как сообщает лишь диапазон возможных рабочих частот и показателей энергопотребления той или иной модели видеокарты. А вот выбор в пользу того или иного варианта характеристик в свою очередь возложен на производителей ноутбуков. При текущем положении вещей их покупатели могут оказаться в такой ситуации, при которой выбор лэптопа, оснащённого, например, видеокартой GeForce RTX 3080 Max-Q, может оказаться не самым удачным, поскольку модель с GeForce RTX 3060 попросту будет быстрее за счёт более высокого уровня энергопотребления и частот. Аналогичная ситуация ожидает при выборе ноутбуков, оснащённых одним и тем же графическим ускорителем, но с разными уровнями энергопотребления.

Перед тем, как ознакомиться со списком из 28 различных вариантов мобильных видеокарт GeForce RTX 30-й серии (ниже), советуем учесть, что в колонке TGP, где указано энергопотребление GPU, не учитывается показатель Dynamic Boost 2.0. Последний является технологией NVIDIA, которая может добавлять от 5 до 20 Вт к энергопотреблению видеокарты, перераспределяя мощность с центрального процессора. Этот факт создаёт ещё больше путаницы в различиях мобильных видеокарт.



