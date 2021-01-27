AMD снова поставила рекорд по квартальной выручке, но дефицит победить не обещает

Компания AMD опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и за весь прошлый год, продемонстрировав невиданную доселе прыть. Выручка выросла во всех графах отчёта: компания укрепила своё положение как на направлении клиентских продуктов, так и в сегменте корпоративных, встраиваемых и полузаказных решений. В результате AMD смогла отчитаться о том, что её суммарная квартальная выручка впервые превысила величину в $3 млрд.

Выручка AMD за четвёртый квартал 2020 года составила $3,24 млрд, что превышает результат третьего квартала на 16 %, а результат четвёртого квартала 2019 года — на внушительные 53 %. При этом годовая выручка AMD за весь 2020 год достигла суммы $9,76 млрд, улучшив показатель 2019 года на 45 %. За вычетом расходов в результате была зафиксирована квартальная прибыль в размере $1,78 млрд, а за полный год прибыль компании составила $2,49 млрд, что в обоих случаях означает сотни процентов роста как в квартальном выражении, так и год к году.

Основной вклад в доходы AMD в прошедшем квартале внёс сегмент клиентских процессоров и графических продуктов. Квартальная выручка на этом направлении — $1,96 млрд, что говорит о росте на 18 % как по сравнению с третьим кварталом, так и с четвертым кварталом 2019-го. Драйвером роста в этом сегменте выступили выдающиеся продажи процессоров Ryzen. Однако увеличение доли мобильных предложений в продажах AMD привело к некоторому снижению цены реализации среднестатистического процессора по сравнению с периодом годичной давности. Но носители архитектуры Zen 3 начали сглаживать эту негативную для компании тенденцию, и в поквартальном сравнении средняя цена реализации вернулась к росту.

В сегменте серверных, встраиваемых и полузаказных решений, куда AMD относит не только процессоры EPYC, но и чипы для игровых консолей, выручка за четвёртый квартал достигла $1,28 млрд, что говорит о 13-% росте с прошлого квартала. Но если сравнить этот показатель с выручкой в четвёртом квартале 2019 года, то рост составит 176 %, что, как нетрудно догадаться, обуславливается выходом нового поколения игровых консолей Microsoft и Sony. Впрочем, AMD упоминает и о новых сделках по поставкам процессоров EPYC, например, для Alibaba, AWS и Oracle.

Естественно, во время квартального отчёта не могла быть обойдена стороной тема дефицита. По словам руководителя компании, Лизы Су (Lisa Su), недопоставки затрагивают в первую очередь продукты для игровых применений (CPU, GPU и консольные чипы) и бюджетные решения. Спрос здесь явно превосходит предложение, но улучшения ситуации не произойдёт до появления у TSMC дополнительных производственных мощностей, чего придётся ждать как минимум до середины года.

На первый квартал 2021 года AMD прогнозирует сохранение выручки на взятом уровне в $3,2 млрд, а за весь наступивший год компания планирует заработать больше, чем в 2020 на 37 %. В достижении таких целевых показателей по мнению AMD должны помочь четыре фактора. Во-первых, широкое принятие мобильных процессоров Ryzen 5000, которые уже используются производителями ноутбуков вдвое активнее, чем их предшественники в момент их запуска. Во-вторых, рост продаж графических решений серии Radeon RX 6000 с новой архитектурой RDNA 2, ассортимент которых будет пополнен в первой половине года. В-третьих, предстоящий в марте выход процессоров EPYC поколения Milan. И наконец, увеличение продаж полузаказных чипов для игровых консолей в первой половине года, что, как прогнозируется, станет несколько необычной тенденцией.

После публикации квартального отчёта курс акций AMD практически не изменился, так как результаты полностью соответствовали ожиданиям инвесторов. Акции Intel также не продемонстрировали выраженной реакции.



